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Fix Price поможет очистить берег реки Обь в Новосибирске

Fix Price поможет очистить берег реки Обь в Новосибирске

26 июня 2024, 02:00
Фото: freepik.com
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29 июня 2024 года: В рамках программы социальной ответственности «Добрые Дела» Fix Price станет участником масштабного субботника и поможет убрать берег реки Обь. Мероприятие приурочено ко Дню города в Новосибирске.

В эту субботу запланирована масштабная очистка берега реки Обь в честь Дня города Новосибирска. В рамках программы социальной ответственности «Добрые Дела» Fix Price поможет местному экоцентру «Пчела» в поставленных задачах.

Компания направит своих волонтеров, а также обеспечит мероприятие необходимыми принадлежностями для уборки и расходными материалами. Для участников мероприятия будет организовано питание и напитки, а в конце ждут подарки.

Своим участием в проведении мероприятий подобного рода компания Fix Price хочет мотивировать жителей городов России к совершению социально значимых дел и показать, что любая добрая инициатива важна и имеет значительный эффект.

Принять участие в данном мероприятии может каждый желающий. Fix Price призывает стать участником доброго дела для своего города!

Дата и время проведения: 29 июня 2024 года, с 10:00 до 12:00.

Адрес/Место сбора: под Бугринским мостом, рядом с ЖК «Европейский берег», река Обь

Направить идею о добром деле в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого! Присоединяйтесь!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.

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