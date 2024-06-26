Фотографии с места гибели рабочего показали следователи в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как уточнили в СК, сейчас проводят доследственную проверку. 40-летний монтажник-сварщик работал на четвертом этаже, когда упал в шахту лифта. Лифтовая шахта не была огорожена.
Инцидент произошел на стройке на улице Связистов, 13/2. Жители расположенных рядом домов утверждают, что сотрудники работают на высоте без страховочных поясов.
Прокуратура оценит, соблюдал ли работодатель-застройщик законодательство об охране труда и правила техники безопасности.