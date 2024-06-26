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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Фотографии с места гибели рабочего показали следователи в Новосибирске

Фотографии с места гибели рабочего показали следователи в Новосибирске

26 июня 2024, 09:20
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Днем 26 июня на стройке в Ленинском район произошла трагедия, рабочий упал с высоты, травмы оказались смертельными, мужчина скончался, сообщает региональное СУ СК России.

Как уточнили в СК, сейчас проводят доследственную проверку. 40-летний монтажник-сварщик работал на четвертом этаже, когда упал в шахту лифта. Лифтовая шахта не была огорожена.

Инцидент произошел на стройке на улице Связистов, 13/2. Жители расположенных рядом домов утверждают, что сотрудники работают на высоте без страховочных поясов.

Прокуратура оценит, соблюдал ли работодатель-застройщик законодательство об охране труда и правила техники безопасности.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Монтажник-сварщик разбился на стройке в Новосибирске
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Стройка#Рабочий#СК
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