Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске

Однако организовать посты наблюдения на опасных водоемах город не может — не хватает людей. Даже на официальных пляжах наблюдается серьезный дефицит спасателей.

Максимум, что сегодня смог сделать чрезвычайный департамент — организовать две мобильные группы спасателей с резиновыми лодками, которые перемещаются от одного места несанкционированного купания до другого, и пытаются отговорить людей заходить в воду.