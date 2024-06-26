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Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Запреты не останавливают людей от купания

Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске

26 июня 2024, 01:28
Фото: 1MI
Запреты не останавливают людей от купания

Составлен антирейтинг наиболее опасных мест для купания в Новосибирске

В городе резко возросло количество погибших на воде. Все они купались в запрещенных местах, сообщили в муниципальном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы департамента мэрии Новосибирска по ЧС Сергея Куценко, в городе более 40 водоемов, где купание запрещено. Это не останавливает новосибирцев, ищущих прохладу в жаркий день. Мы составили список самых опасных мест, где чаще всего гибнут люди.

Много лет лидером печальной статистики остается котлован на Юго-Западном жилмассиве, за которым закрепилось название «озеро-убийца». Его опасность в резком увеличении глубины уже недалеко от берега, дне, усеянном строительными отходами, и в холодных ключах, которые бьют со дна.

Категорически не советуют в Муниципальной аварийно-спасательной службе принимать водные процедуры в котловане Горский и в бывшем карьере около издательства «Советская Сибирь». Последний водоем глубиной несколько десятков метров с коварными воронками и каменистым дном. По рассказам спасателей, среди огромных камней на дне лежит не одно тело. Часть утонувших здесь так и не смогли найти.

Так же в список самых опасных закрытых водоемов в черте города входит озеро в жилом комплексе «Жемчужина Сибири», озеро Лесное в Дзержинском районе и озеро на биатлонном комплексе.

Опасность для жизни значительно возрастает, если человек заходит в водоем с необследованным дном в состоянии алкогольного опьянения. Все четверо утонувших за последнюю неделею горожан, по информации Сергея Куценко, были пьяны.

Однако организовать посты наблюдения на опасных водоемах город не может — не хватает людей. Даже на официальных пляжах наблюдается серьезный дефицит спасателей.
Максимум, что сегодня смог сделать чрезвычайный департамент — организовать две мобильные группы спасателей с резиновыми лодками, которые перемещаются от одного места несанкционированного купания до другого, и пытаются отговорить людей заходить в воду.

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#Новосибирск#Опасность#Водоемы#Купальный сезон#Гибель
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