Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
По словам главы департамента мэрии Новосибирска по ЧС Сергея Куценко, в городе более 40 водоемов, где купание запрещено. Это не останавливает новосибирцев, ищущих прохладу в жаркий день. Мы составили список самых опасных мест, где чаще всего гибнут люди.
Много лет лидером печальной статистики остается котлован на Юго-Западном жилмассиве, за которым закрепилось название «озеро-убийца». Его опасность в резком увеличении глубины уже недалеко от берега, дне, усеянном строительными отходами, и в холодных ключах, которые бьют со дна.
Категорически не советуют в Муниципальной аварийно-спасательной службе принимать водные процедуры в котловане Горский и в бывшем карьере около издательства «Советская Сибирь». Последний водоем глубиной несколько десятков метров с коварными воронками и каменистым дном. По рассказам спасателей, среди огромных камней на дне лежит не одно тело. Часть утонувших здесь так и не смогли найти.
Так же в список самых опасных закрытых водоемов в черте города входит озеро в жилом комплексе «Жемчужина Сибири», озеро Лесное в Дзержинском районе и озеро на биатлонном комплексе.
Опасность для жизни значительно возрастает, если человек заходит в водоем с необследованным дном в состоянии алкогольного опьянения. Все четверо утонувших за последнюю неделею горожан, по информации Сергея Куценко, были пьяны.
Однако организовать посты наблюдения на опасных водоемах город не может — не хватает людей. Даже на официальных пляжах наблюдается серьезный дефицит спасателей.
Максимум, что сегодня смог сделать чрезвычайный департамент — организовать две мобильные группы спасателей с резиновыми лодками, которые перемещаются от одного места несанкционированного купания до другого, и пытаются отговорить людей заходить в воду.