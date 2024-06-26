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Дождь затапливает улицы

Из-за масштабного потопа в Новосибирске под суд пойдет мэрия и правительство

26 июня 2024, 02:24
Фото: atas.info
Дождь затапливает улицы
В Новосибирске 25 июня прошел сильный дождь, после которого дороги были затоплены, в связи с чем, прокуратура обратилась в суд.

Ведомство подало иски к мэрии и правительству. Суть претензии в том, что власти не принимают меры к организации водоотведения, а именно обустройства ливневых канализаций.

Хуже дела обстоят на улицах Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменское шоссе, пересечение улиц Кропоткина и Красного проспекта. Там ливневок нет и вовсе, поэтому дороги в этих местах топит масштабно, а соответственно во время ливня возникает риск ДТП, да и причиняет имущественный вред автомобилистам.

Напомним, что вечером 25 июня в регионе прошел сильный дождь, с градом и ветром. Городские улицы были затоплены. Машины буквально сносил поток воды. Резонансным стало размытие асфальта на Родниках — там часть дороги была просто уничтожена.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Погода#Суд#Правительство#Мэрия#Ливень#Прокуратура
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