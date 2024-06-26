Из-за масштабного потопа в Новосибирске под суд пойдет мэрия и правительство

Хуже дела обстоят на улицах Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменское шоссе, пересечение улиц Кропоткина и Красного проспекта. Там ливневок нет и вовсе, поэтому дороги в этих местах топит масштабно, а соответственно во время ливня возникает риск ДТП, да и причиняет имущественный вред автомобилистам.