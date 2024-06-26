Как продлять выплаты единого пособия, рассказали новосибирцам

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Заявление на продление подают раз в год. Чтобы не было перерыва в выплатах, это нужно сделать за месяц до окончания срока или в течение месяца после него.
Если по какой-то причине вы не успели подать заявление в срок, тогда выплаты начнут делать с месяца обращения. Если заявление не подать — то и выплат не будет, пишет телеканал «Саратов 24».
В заявлении на продление можно поменять банковские реквизиты и способ доставки пособий.
Для расчета единого пособия берут 12 месяцев, предшествующие одному месяцу до месяца обращения.
Вы продолжите получать пособие до конца периода, даже если доход и состав семьи изменились. Состав семьи, доход и имущество проверят при рассмотрении заявления на продление выплат.
Размер единого пособия могут как увеличить, так и уменьшить. Это зависит от степени нужды семьи.
Единое пособие назначают семьям, в которых средний доход на члена не превышает прожиточный минимум в регионе. При расчетах учитывают все доходы семьи (зарплата, пенсия, стипендия, вклады, продажа имущества, другое).