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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Как продлять выплаты единого пособия, рассказали новосибирцам

Как продлять выплаты единого пособия, рассказали новосибирцам

26 июня 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
Единое ежемесячное пособие — мера социальной поддержки, положенная родителям и беременным женщинам, сюда входят выплаты на детей. Правила продления единого пособия разъяснили на портале «Госуслуги».

Заявление на продление подают раз в год. Чтобы не было перерыва в выплатах, это нужно сделать за месяц до окончания срока или в течение месяца после него.

Если по какой-то причине вы не успели подать заявление в срок, тогда выплаты начнут делать с месяца обращения. Если заявление не подать — то и выплат не будет, пишет телеканал «Саратов 24».

В заявлении на продление можно поменять банковские реквизиты и способ доставки пособий.

Для расчета единого пособия берут 12 месяцев, предшествующие одному месяцу до месяца обращения.

Вы продолжите получать пособие до конца периода, даже если доход и состав семьи изменились. Состав семьи, доход и имущество проверят при рассмотрении заявления на продление выплат.

Размер единого пособия могут как увеличить, так и уменьшить. Это зависит от степени нужды семьи.

Единое пособие назначают семьям, в которых средний доход на члена не превышает прожиточный минимум в регионе. При расчетах учитывают все доходы семьи (зарплата, пенсия, стипендия, вклады, продажа имущества, другое).

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Дети#Госуслуги#Пособия#Выплаты и пособия
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