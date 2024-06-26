Квартиру затопили соседи. Что делать?

Posted 26 июня, 09:12
Published 26 июня, 09:12
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Отключите электричество.
Прежде всего обесточьте квартиру, чтобы не произошло замыкание. Лучше сделать все через электрощит.
Остановите источник воды.
Перекройте стояки с горячей и холодной водой и попросите соседей сделать то же самое.
Вызовите аварийную службу.
Если просто перекрытие воды не остановило потоп, то вызывайте аварийную службу. Сотрудники службы смогут перекрыть воду во всем подъезде.
Сделайте фото- и видеофиксацию.
Эти кадры смогут доказать размер ущерба.
Составьте акт о затоплении.
Акт составляют представители УК, ТСЖ или ЖЭУ. В акте должен быть указан адрес квартиры, обстоятельства происшествия, перечень поврежденного имущества.
Обратитесь в страховую
Если квартира застрахована, сообщите о событии в свою страховую компанию. Не начинайте ремонт до осмотра поврежденного имущества представителем страховщика.
Проведите сушку и восстановление помещения.
Важно найти специалистов, которые помогут вам восстановить квартиру после затопления.
Примите меры для предотвращения повторного затопления.
Обсудите с соседями меры предосторожности и возможные решения, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Надеемся, наши советы помогут вам справиться с неприятной ситуацией и быстрее восстановить свою квартиру. Чтобы обезопасить себя на случай подобных происшествий в будущем, оформите полис «Оптимальное решение для квартиры» в СОГАЗе.