Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в Новосибирске

Женщина регулярно избивала своего сына, на долго оставляла его одного без еды в квартире в Советском районе Новосибирска. Мальчик не посещал школу, мать не водила его к врачам. Органы опеки рассматривают вопросы о лишении женщины прав на ребенка. Сейчас он находится в детском доме.