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Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в Новосибирске

Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в Новосибирске

26 июня 2024, 06:11
Фото: 1MI
Удары женщина наносила кулаками и ногами, а также всем, что попадется под руку. Детали жуткой ситуации рассказали в СК и прокуратуре региона.

В Новосибирске будут судить жительницу Кемеровской области. 31-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, жестоком обращении, а также в лишении свободы своего ребенка (ст. 156, п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на 5 лет.

Издевательства над 8-летним мальчиком продолжались с июля 2023 по март 2024 года.

Женщина регулярно избивала своего сына, на долго оставляла его одного без еды в квартире в Советском районе Новосибирска. Мальчик не посещал школу, мать не водила его к врачам. Органы опеки рассматривают вопросы о лишении женщины прав на ребенка. Сейчас он находится в детском доме.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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