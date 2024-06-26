Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Новосибирске будут судить жительницу Кемеровской области. 31-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, жестоком обращении, а также в лишении свободы своего ребенка (ст. 156, п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на 5 лет.
Издевательства над 8-летним мальчиком продолжались с июля 2023 по март 2024 года.
Женщина регулярно избивала своего сына, на долго оставляла его одного без еды в квартире в Советском районе Новосибирска. Мальчик не посещал школу, мать не водила его к врачам. Органы опеки рассматривают вопросы о лишении женщины прав на ребенка. Сейчас он находится в детском доме.