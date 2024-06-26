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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:09

Монтажник-сварщик разбился на стройке в Новосибирске

Монтажник-сварщик разбился на стройке в Новосибирске

26 июня 2024, 07:07
Фото: 1MI
В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта строитель, о трагедии сообщают соцсети.

В Ленинском районе Новосибирска 40-летний рабочий погиб на стройке на улице Связистов. Мужчина сорвался в шахту лифта и упал с высоты четвертого этажа.

О трагедии родственники монтажника-сварщика сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По словам коллег погибшего, на место трагедии приходил только следователь, а вот представителей трудовой инспекции они не видели. Теперь новосибирцы опасаются, что виновным в происшествии сделают самого строителя, и ответственность никто не понесет.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области Atas.Info сообщили, что информации по данному инциденту пока нет.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Стройка#Расследование#Трагедия#Шахта лифта
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