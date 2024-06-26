Монтажник-сварщик разбился на стройке в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Ленинском районе Новосибирска 40-летний рабочий погиб на стройке на улице Связистов. Мужчина сорвался в шахту лифта и упал с высоты четвертого этажа.
О трагедии родственники монтажника-сварщика сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
По словам коллег погибшего, на место трагедии приходил только следователь, а вот представителей трудовой инспекции они не видели. Теперь новосибирцы опасаются, что виновным в происшествии сделают самого строителя, и ответственность никто не понесет.
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области Atas.Info сообщили, что информации по данному инциденту пока нет.