Не нашли виновных в гибели собаки-поводыря от удара током в Новосибирске

Собака погибла еще летом 2023 года, но дело возбудили только зимой. Июльским утром Ирина Бурмистрова, как обычно, добиралась до работы в сопровождении своего пса. При входе в троллейбус Вайт взвизгнул. Собаку быстро доставили в клинику, но это не помогло, пес скончался от удара током.