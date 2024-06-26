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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Не нашли виновных в гибели собаки-поводыря от удара током в Новосибирске

Не нашли виновных в гибели собаки-поводыря от удара током в Новосибирске

26 июня 2024, 07:09
Фото: предоставлены героиней публикации
С момента трагедии прошел год, но виновных в гибели лабрадора Вайта до сих пор не установили, рассказала хозяйка пса.

Собака погибла еще летом 2023 года, но дело возбудили только зимой. Июльским утром Ирина Бурмистрова, как обычно, добиралась до работы в сопровождении своего пса. При входе в троллейбус Вайт взвизгнул. Собаку быстро доставили в клинику, но это не помогло, пес скончался от удара током.

Хозяйка еле добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Нарушение классифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но за это время виновных не установили, пишет КП-Новосибирск.

По словам адвоката Евгения Шипилова, сейчас по делу назначены новые экспертизы.

Сейчас у Ирины новый пес по кличке Олдин. Но она боится ездить с ним в троллейбусе, потому что боится повторения ситуации. Женщина добирается на работу пешком за 40 минут.

В Новосибирске спустя полгода возбудили дело о гибели собаки-поводыря
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Троллейбус#Собака#Адвокат
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