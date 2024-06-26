Новосибирские активисты: Закон о домашнем насилии приведет к расцвету ЛГБТ*

Статистика, действительно, вещь упрямая. С другой стороны, кто может ответить, сколько должно погибнуть женщин, чтобы Россия была готова принять закон о СБН? Так, в Испании в год от семейно-бытового насилия погибают порядка 50 женщин, и общество, и государство воспринимают это как огромную цифру и продолжают работать над законодательством. Есть и другая статистика от МВД РФ, по которой до 40% всех тяжких преступлений происходят именно в семье.