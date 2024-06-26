Новосибирские активисты: Закон о домашнем насилии приведет к расцвету ЛГБТ*

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Дискуссия о необходимости принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия (домашнего насилия или СБН) идет несколько лет. В 2016 году в Уголовный Кодекс РФ внесли понятие «побои в отношении близких лиц». Под ними подразумевали как супругов, родителей, детей (включая усыновленных), братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков, так и сожителей. Наказание за насилие между «близкими лицами» предусматривало до 2 лет лишения свободы. Впервые в современной истории России законодательство разграничило побоями, нанесенными незнакомыми людьми, и нападениями на «близких лиц».
Однако уже через год, в 2017 году, понятие «близкие лица» из статьи исключили, вычеркнув упоминание о семейном насилии. Ст. 116 УК РФ (побои) перевели из разряда уголовно наказуемых деяний в разряд административных. Наказание скатилось к штрафу от 5 до 30 тысяч рублей, административному аресту от 10 до 15 суток или обязательным работам от 60 до 120 часов. Обычно суды ограничиваются штрафом в 5 тысяч рублей, которые берут из семейного кошелька. Причем побои, нанесенные «на улице», продолжают наказывать в уголовном порядке.
В 2019 году законотворцы снова вернулись к этому вопросу. Соответствующий законопроект был подготовлен рабочей группой Совфеда, в которую вошли депутаты и сенаторы. Тему обсуждали на центральных телеканалах, дискуссия разгорелась нешуточная. Документ натолкнулся на обвинения в стремлении разрушения семьи. Законопроект выставили на официальном сайте, поступило 11 186 комментариев, преобладающее большинство — негативные. Парламентариев обвинили едва ли не во всех грехах, включая попытку лишить граждан права на неприкосновенность частной жизни и собственности, на воспитание детей, свободу передвижения и права на жилище.
«Это узаконивание беззакония много горя принесет», — пророчествовала одна из противников закона Марина Назарина.
В итоге на рассмотрение в Госдуму законопроект так и не внесли. Многие рассматривают проблему семейного насилия как надуманную. Кто-то вовсе видит в этом «западный след» и утверждает, что эта идея — чуждая для России, у которой, как известно, свой путь. Опять же, нельзя исключать момент гендерной солидарности, поскольку преобладающее количество законотворцев — это, всё-таки, мужчины.
Православный активист, член Новосибирского координационного совета (НКС) Иван Квасницкий уверен: такой закон России не нужен. Более того, всё это — происки Запада, главная цель которого — разрушение суверенитета РФ. Закон продиктован Стамбульской конвенцией 2011 года, подлинной целью которой является вовсе не борьба с домашним насилием, а искоренение традиционных ценностей через навязывание западной модели общества.
В разговоре с корреспондентом Atas.info общественник привел ряд доводов против закона, главный из которых — инициатива направлена на разрушение семьи как традиционной ячейки общества. А лезть в эту ячейку третьим лицам не надо, уверен активист. Законопроект же дает право на беспрепятственное вторжение органов опеки в семейные отношения, позволяет принудительно исключать из них мужчин. Это приведет к дискриминации и падению авторитета главы семейства.
«Демонизация мужчины, мужа и отца неизбежно приведет к крушению авторитета главы семьи и утрате его главенствующей роли в семейных отношениях. Поверженный отец перестанет быть надежной опорой и защитой для жены, образцом мужественности и родительства для детей», — обозначил собеседник позицию НКС.
Дискредитация института семьи приведет к сожительствам, разводам, нежеланию иметь детей. Свято место пусто не бывает, и на смену общечеловеческим ценностям в России расцветет содомия (ЛГБТ*), феминизм и другие извращения, уверяют активисты. Меньшинства намеренно ослабляют традиционные ценности, проводником которых выступает семья — один из краеугольных камней общества, ячейка воспроизводства граждан.
Активист уверен: вместо наказания за насилие в семье бороться нужно с алкоголизмом и наркоманией — именно они выступают первопричиной всех бед.
Депутат Госдумы Николай Николаев также считает, что выделение домашнего насилия в отдельную статью нарушит суверенитет семьи и, в конечном итоге, общества. К тому же, супругами в момент ссор часто движет обида, и обращение в полицию может быть местью со стороны жены, уверен депутат.
«Вряд ли мы найдем хоть одну пару, которая прожила без единой ссоры долгие годы. Люди живут так десятками лет, и прекрасно себя чувствуют», — сказал Николай Николаев.
При этом он отметил недостаточную работу правоохранительных органов в целом.
«Мы должны заставить действующий закон работать, а не выделять в отдельную категорию какие-то виды конфликтов. Мы должны подходить ко всем одинаково».
Разработчики законопроекта предлагают два существенных момента.
— Запрет на приближение к жертве насилия. Он может быть двух видов. Первый — краткосрочный — выдает участковый, второй — выносит судья. Ограничение позволяет обезопасить жертву от агрессора, даже выселив его из жилья. Эта мера временная, и не влияет на право собственности, собственник не теряет права на квартиру. Запрет распространяется на место проживания, места работы, маршруты жертвы.
— Предоставление убежища. Место, где женщина может укрыться одна или со своими детьми. Создание сети убежищ должны обеспечить региональные власти, что потребует больших финансовых вложений.
Цель закона — снизить уровень преступлений на семейно-бытовой почве, предотвратить преступления против близких.
Иван Квасницкий в качестве подтверждения вредоносности закона приводит следующие данные. Закон о СБН в США действует уже 30 лет, но показатели по пострадавшим от рук близких якобы зашкаливают.
«В США живет 334 млн человек, в России — 145 млн. Из 65% населения штатов в 2021 году убито на семейно-бытовой почве 1689 женщин, у нас из 100% населения — 448», — приводит цифры общественник.
По подсчетам Квасницкого, жителей в США — в два раза больше, чем в РФ, а вот жертв — в 4.
Статистика, действительно, вещь упрямая. С другой стороны, кто может ответить, сколько должно погибнуть женщин, чтобы Россия была готова принять закон о СБН? Так, в Испании в год от семейно-бытового насилия погибают порядка 50 женщин, и общество, и государство воспринимают это как огромную цифру и продолжают работать над законодательством. Есть и другая статистика от МВД РФ, по которой до 40% всех тяжких преступлений происходят именно в семье.
При этом зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Сардана Авксентьева озвучила другие цифры. В Высшей школе экономики проанализировали судебные решения и пришли к неутешительным выводам. За 8 лет, с 2011 по 2019 год, от рук партнеров в РФ погибли около 10 тысяч женщин. Это 2/3 всех убитых женщин за указанный период.
О необходимости вернуться к закону о СБН заявила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Чиновница отметила рост обращений по семейно-бытовому насилию, а также заполненные центры содержания жертв. Однако, несмотря на поддержку законопроекта омбудсменом, дело пока не сдвинулось с мертвой точки.
Адвокат, кандидат педагогических наук Алексей Шульга уверен: общеуголовных преступлений, которые представлены в особенной части, не хватает. Должен быть специальный, особо квалифицированный закон.
«Точно так же мы выделили педофилию в статьях, связанных с преступлениями против половой свободы и половой неприкосновенности — добавили в отдельные статьи особые части. Почему нельзя добавить в Уголовный кодекс либо специальный закон, либо принять поправки, где разграничить, что угроза убийством в отношении стороннего человека — это одно преступление, а угроза убийством члену семьи — это более суровое наказание», — сказал в разговоре с Atas.info Алексей Шульга.
Адвокат-криминалист, специализирующийся, в том числе, на защите жертв насилия, говорит, что такие случаи — не редкость. И отдельный закон по профилактике СБН помог бы повлиять на ситуацию.
«В моей практике был случай, когда муж длительное время выпивал, избивал супругу и насиловал ее в присутствии детей. Девочке было 12 лет, мальчику — четыре. В конечном итоге женщина его убила, и вместе с дочерью закопала его в саду. Дзержинский районный суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Апелляционная инстанция снизила наказание до пяти лет, с учетом того, что подсудимая длительное время находилась в тяжелейшей психотравмирующей ситуации», — вспоминает Алексей Шульга.
Женщина может защитить себя, только написав заявление в полицию, уверен правозащитник. Но проблема заключается в том, что это психологически и бюрократически сложная процедура. К тому же, по разным подсчетам, в России не хватает от 120 до 150 тысяч сотрудников полиции. Кто будет этим заниматься, и как женщину будут защищать — это очень большой вопрос.
К слову, ранее члены Новосибирского координационного совета обратились к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой запретить аборты. По их мнению, это поможет улучшишь демографическую ситуацию. Один из аргументов — ребенок имеет право на жизнь с момента зачатия, а не с рождения, как прописано в Конституции.
* 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал ЛГБТ экстремистской организацией.