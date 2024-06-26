Предприниматели, менеджеры и медики — главные трудоголики рынка труда в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В исследовании принимали участие сотрудники, которые отвечают за наем персонала. Они выражали мнение о том, среди каких профессий чаще всего встречаются трудоголики.
Результаты показали, что трудоголики чаще всего встречаются среди предпринимателей (45 процентов), наемных топ-менеджеров (35 процентов), инженеров (20 процентов), бухгалтеров (20 процентов), юристов (20 процентов), медиков (15 процентов), педагогов (10 процентов).
Самые низкие показатели оказались у консультантов (6 процентов), секретарей (5 процентов) и домашнего персонала (5 процентов). По мнению 45 процентов опрошенных, чрезмерная погруженность в свою деятельность не зависит от профессии.
Именно благодаря трудоголикам растет и развивается бизнес. Так считают 75 процентов участников опроса. Две трети предпринимателей готовы поощрять таких работников разными способами. Например, хвалить, в том числе при коллективе (40 процентов), предоставлять материальное стимулирование (35 процентов), предлагать бонусы и привилегии (25 процентов), повышать в должности (10 процентов). Главное — чтобы трудоголики продолжали вкладывать свои силы и время в развитие компании.
Тем не менее четверть участников опроса не приветствуют трудоголизм на работе. По их мнению, такие сотрудники создают нездоровую атмосферу в коллективе, провоцируют конкуренцию, могут давить на персонал. 35 процентов респондентов считают, что в условиях продолжительной работы без отдыха сотрудник «выгорает» — у него появляется нервозность, рассеянность, конфликтность.
Участники исследования составили следующий портрет трудоголика. Это сотрудник, который регулярно выполняет сверхурочные работы по собственной инициативе (65 процентов), задерживается на рабочем месте после окончания рабочего дня (65 процентов), работает без перерывов на отдых (45 процентов), оперативно реагирует на рабочие моменты вне рабочего времени (45 процентов), отказывается от отпусков и выходных (45 процентов), может обращаться с рабочими вопросами в выходные дни (35 процентов).
*Методология
В опросе приняли участие 1800 человек из крупных городов России в возрасте от 25 до 55 лет. Это начальники отделов и руководители организаций. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.