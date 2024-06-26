Предприниматели, менеджеры и медики — главные трудоголики рынка труда в Новосибирске

Участники исследования составили следующий портрет трудоголика. Это сотрудник, который регулярно выполняет сверхурочные работы по собственной инициативе (65 процентов), задерживается на рабочем месте после окончания рабочего дня (65 процентов), работает без перерывов на отдых (45 процентов), оперативно реагирует на рабочие моменты вне рабочего времени (45 процентов), отказывается от отпусков и выходных (45 процентов), может обращаться с рабочими вопросами в выходные дни (35 процентов).



