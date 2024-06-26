Россияне — о «козах» и рэпе: свежий взгляд на современный рок

Треть респондентов описали рокера как длинноволосого мужчину. Примерно столько же считают, что атрибуты рок-музыканта — это цепи, кожаная одежда и татуировки. Согласно опросу, рокер часто демонстрирует жест «коза» (25%), играет на гитаре (22%) и не любит рэп (19%). Самые популярные поджанры рок-музыки, по мнению россиян, — это панк-рок (17%) и фолк-рок (12%), а менее востребованы софт-рок (4%) и блюз (2%).