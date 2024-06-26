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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Россияне — о «козах» и рэпе: свежий взгляд на современный рок

Россияне — о «козах» и рэпе: свежий взгляд на современный рок

26 июня 2024, 11:08
Фото: 1MI
В России рок-музыканта часто представляют как неопрятного человека с длинными волосами и в кожаной одежде. Однако 9,6% россиян считают рок народной музыкой. Приложение СТУДИО от HiFi-стриминга «Звук» вместе с организаторами шоу МЕГАРОК решили создать реальный образ современного рокера.

Ранее опрос показал, что многие видят рокеров как суровых мужчин в возрасте 30–40 лет. Треть респондентов считают, что типичных рокеров можно встретить в Санкт-Петербурге, каждый пятый упомянул Екатеринбург, а по семь процентов назвали Москву и Новосибирск, передает rosbalt.ru.

Треть респондентов описали рокера как длинноволосого мужчину. Примерно столько же считают, что атрибуты рок-музыканта — это цепи, кожаная одежда и татуировки. Согласно опросу, рокер часто демонстрирует жест «коза» (25%), играет на гитаре (22%) и не любит рэп (19%). Самые популярные поджанры рок-музыки, по мнению россиян, — это панк-рок (17%) и фолк-рок (12%), а менее востребованы софт-рок (4%) и блюз (2%).

Интересно, что только 7,3% считают рок-музыку агрессивной, а 16,2% называют ее музыкой для души.

Портрет современного рокера несколько иной. Анализ почти трех тысяч анкет музыкантов, поданных на кастинг шоу тысячи музыкантов, показал, что современный рокер — это взрослый мужчина около 37 лет, живущий в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Он увлекается футболом, гаджетами, техникой, авто- и мотоспортом, любит спорт, туризм, компьютерные игры и кино.

Современные рокеры не против послушать поп-музыку и даже рэп. В плейлистах большинства (68%) участников исследования соседствуют треки рок- и рэп-исполнителей.

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