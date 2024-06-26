Счастливый экс-директор «МЕТРО МиР» заподозрен в передаче взяток новосибирским копам

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Новосибирске бывший директор принадлежащего городу предприятия «МЕТРО МиР» мог иметь отношение к передаче взяток высокопоставленным сотрудникам полиции от представителей нелегальных игровых заведений.
Напомним, Андрей Счастливый был назначен руководителем «МЕТРО МиР» в июле 2023 года: предыдущий глава компании, Александр Мысик, находится в СИЗО. В отношении Мысика расследуется сразу три уголовных дела, касающихся махинаций во время строительства «Сибирь-Арены».
Что же касается Андрея Счастливого, то уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за посредничество при передаче крупных взяток уже возбуждено 5-м Следственным управлением ГСО СК, сообщает источник Atas.Info.