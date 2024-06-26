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Экс-директор «МЕТРО МиР» заподозрен в передаче взяток новосибирским полицейским

Счастливый экс-директор «МЕТРО МиР» заподозрен в передаче взяток новосибирским копам

26 июня 2024, 09:18
Фото: 1MI

Экс-директор «МЕТРО МиР» заподозрен в передаче взяток новосибирским полицейским

В Новосибирске экс-руководитель муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрей Счастливый может быть причастен к уголовному делу о получении взяток от организаторов подпольных игорных домов, сообщает источник.

В Новосибирске бывший директор принадлежащего городу предприятия «МЕТРО МиР» мог иметь отношение к передаче взяток высокопоставленным сотрудникам полиции от представителей нелегальных игровых заведений.

Напомним, Андрей Счастливый был назначен руководителем «МЕТРО МиР» в июле 2023 года: предыдущий глава компании, Александр Мысик, находится в СИЗО. В отношении Мысика расследуется сразу три уголовных дела, касающихся махинаций во время строительства «Сибирь-Арены».

Что же касается Андрея Счастливого, то уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за посредничество при передаче крупных взяток уже возбуждено 5-м Следственным управлением ГСО СК, сообщает источник Atas.Info.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Взятки#Метро МиР#Андрей Счастливый#Игорные дома
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