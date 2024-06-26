Счастливый экс-директор «МЕТРО МиР» заподозрен в передаче взяток новосибирским копам

Напомним, Андрей Счастливый был назначен руководителем «МЕТРО МиР» в июле 2023 года: предыдущий глава компании, Александр Мысик, находится в СИЗО. В отношении Мысика расследуется сразу три уголовных дела, касающихся махинаций во время строительства «Сибирь-Арены».