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Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Дождь будет сильный

Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области

26 июня 2024, 01:28
Фото: atas.info
Дождь будет сильный
В Новосибирской области снова прогнозируют непогоду в вечернее время: МЧС разослало предупреждение.

Днем ранее, 25 июня, в Новосибирске и области бушевал сильный тропический ливень, а также падал град, размером с теннисный мяч. Непогода преподнесла много сюрпризов: потопило машины, размыло асфальт, сгорел дом из-за удара молнии, затопило подъезды, отключили электричество.

Аналогичную погоду предсказывают и на вечер 26 июня. Дожди с грозами и градом, в сопровождении шквалистого ветра, обрушатся на регион во второй половине дня. При этом в дневное время будет сохраняться жара, местами до +33.

Как уточнили в МЧС, из-за ухудшения видимости на дорогах во время осадков, есть риск возникновения ДТП на дорогах, особенно в пригороде.

Экстренное предупреждение из-за дождя и грозы объявлено в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Предупреждение#Ливень#МЧС#Дождь#Непогода#Град
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