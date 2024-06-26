Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
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Updated Сегодня, 01:30
Днем ранее, 25 июня, в Новосибирске и области бушевал сильный тропический ливень, а также падал град, размером с теннисный мяч. Непогода преподнесла много сюрпризов: потопило машины, размыло асфальт, сгорел дом из-за удара молнии, затопило подъезды, отключили электричество.
Аналогичную погоду предсказывают и на вечер 26 июня. Дожди с грозами и градом, в сопровождении шквалистого ветра, обрушатся на регион во второй половине дня. При этом в дневное время будет сохраняться жара, местами до +33.
Как уточнили в МЧС, из-за ухудшения видимости на дорогах во время осадков, есть риск возникновения ДТП на дорогах, особенно в пригороде.