Любителя взять в рот сигарету в самолете отправили к новосибирским полицейским

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
В Новосибирске в линейный отдел полиции аэропорта Толмачево доставлен пассажир международного рейса из Баку, прямо во время полета выкуривший сигарету в туалете. По словам бортпроводницы, в лайнере сработал датчик дыма.
Нарушитель на появление полицейских в самолете после приземления в Новосибирске отреагировал спокойно и тут же признал свою ошибку.
В отношении 34-летнего иностранца составлен административный протокол, ему грозит штраф за нарушение правил безопасного поведения во время полета, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.