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Любителя взять в рот сигарету в самолете отправили к новосибирским полицейским

Любителя взять в рот сигарету в самолете отправили к новосибирским полицейским

26 июня 2024, 04:54
Фото: 1MI
В Новосибирске в отдел полиции аэропорта Толмачево доставили мужчину, курившего в туалете летящего из Баку самолета, следует из сообщения УВД на транспорте.

В Новосибирске в линейный отдел полиции аэропорта Толмачево доставлен пассажир международного рейса из Баку, прямо во время полета выкуривший сигарету в туалете. По словам бортпроводницы, в лайнере сработал датчик дыма.

Нарушитель на появление полицейских в самолете после приземления в Новосибирске отреагировал спокойно и тут же признал свою ошибку.

В отношении 34-летнего иностранца составлен административный протокол, ему грозит штраф за нарушение правил безопасного поведения во время полета, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Аэропорт#Самолет#Курение#Нарушение#Туалет#Штраф
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