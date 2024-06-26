Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Сильнее всех удар стихии ощутили на себе жители жилмассивов Родники и Стрижи. На улицах буквально снесло асфальт. Так выглядит дорога на пересечении улиц Тюленина Мясниковой. Это больше похоже на последствия землетрясения, а не картину после дождя.
Как рассказал Atas.info местный житель, улицы Тюленина и Мясниковой разбиты последние два года, а жалобы в мэрию ничего не дали.
«И вот итог…» — кратко прокомментировал ситуацию собеседник.
Куски асфальта уносило вместе с автомобилями, которые превратились в корабли. Был риск, что неуправляемая техника спровоцирует ДТП. Очевидцы сняли шокирующие видео.
А это продолжение видео. На кадрах видно, что плывущий автомобиль встретил препятствие, благодаря чему остановился посреди искусственного водоема.
В Стрижах под рухнувшим деревом оказался погребен автомобиль. В тех же Родниках из-за нерадивых коммунальщиков у жильцов верхних этажей затопило квартиры.
Между тем, МЧС прогнозирует продолжение непогоды. На вечер 26 июня снова обещают грозовые дожди с градом и сильным ветром.