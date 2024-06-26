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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске

Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске

26 июня 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 25 июня на Новосибирск обрушился ливень с градом, последствия непогоды горожанам и властям придется разгребать еще долго. Atas.info собрал наглядную подборку масштабов разрушений.

Сильнее всех удар стихии ощутили на себе жители жилмассивов Родники и Стрижи. На улицах буквально снесло асфальт. Так выглядит дорога на пересечении улиц Тюленина Мясниковой. Это больше похоже на последствия землетрясения, а не картину после дождя.

Фото: atas.info

Как рассказал Atas.info местный житель, улицы Тюленина и Мясниковой разбиты последние два года, а жалобы в мэрию ничего не дали.

«И вот итог…» — кратко прокомментировал ситуацию собеседник.

Куски асфальта уносило вместе с автомобилями, которые превратились в корабли. Был риск, что неуправляемая техника спровоцирует ДТП. Очевидцы сняли шокирующие видео.

Видео: предоставлено читателем / atas.info

А это продолжение видео. На кадрах видно, что плывущий автомобиль встретил препятствие, благодаря чему остановился посреди искусственного водоема.

Видео: предоставлено читателем / atas.info

В Стрижах под рухнувшим деревом оказался погребен автомобиль. В тех же Родниках из-за нерадивых коммунальщиков у жильцов верхних этажей затопило квартиры.

Между тем, МЧС прогнозирует продолжение непогоды. На вечер 26 июня снова обещают грозовые дожди с градом и сильным ветром.

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