Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске

Сильнее всех удар стихии ощутили на себе жители жилмассивов Родники и Стрижи. На улицах буквально снесло асфальт. Так выглядит дорога на пересечении улиц Тюленина Мясниковой. Это больше похоже на последствия землетрясения, а не картину после дождя.