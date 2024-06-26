Спасет в жару: топ самых вкусных рецептов освежающей окрошки

Мелко порубить зеленый лук, положить в большую посуду. Добавить немного соли и размять, чтобы лук выдал сок и стал ароматным. Нарезать картофель, яйца, колбасу и огурцы мелкими кусочками и добавить к луку. Измельчить укроп и добавить в посуду.