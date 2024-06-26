Спасет в жару: топ самых вкусных рецептов освежающей окрошки

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Вкусная окрошка с квасом станет отличным освежающим блюдом в летнюю жару. Приготовить это блюдо легко и быстро, оно получится вкусным, легким и питательным.
Для приготовления понадобятся:
Шаг №1. Приготовление ингредиентов
Отварить яйца до твердой степени, затем охладить в холодной воде. Картофель сварить и также остудить.
Шаг №2. Порезать продукты
Мелко порубить зеленый лук, положить в большую посуду. Добавить немного соли и размять, чтобы лук выдал сок и стал ароматным. Нарезать картофель, яйца, колбасу и огурцы мелкими кусочками и добавить к луку. Измельчить укроп и добавить в посуду.
Шаг №3. Смешать все ингредиенты
Тщательно перемешать все продукты. Оставить в холодильнике на 30 — 60 минут, чтобы салат остыл.
Шаг №4. Заправить салат квасом
Выложить порцию салата из колбасы и овощей на тарелку. Приправить сметаной или майонезом по вкусу. Залить охлажденным квасом. По желанию можно добавить соль и горчицу для остроты.
Копченая курочка придаст окрошке приятное дымное послевкусие, насыщенный запах свежей зелени и огурца.
Для этого блюда потребуются:
Как готовить?
Сначала нужно отварить картофель и яйца, а затем измельчить все ингредиенты: картошку, яйца, редис, огурцы и окорочка. Затем их следует смешать в одной емкости.
После этого добавить лимонную кислоту, соль, сметану и минеральную воду, хорошо перемешать. Готово!
Этот блюдо принесет вам пользу, яркий запах и вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шаг 1. Подготовить грибы
Маринованные грибы промыть под холодной водой. Отложить на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.
Шаг 2. Сварить компоненты
Яйца сварить вкрутую, охладить в холодной воде. Картофель и морковь отварить до готовности и также остудить.
Шаг 3. Порезать ингредиенты
Нарезать кубиками картофель, морковь, огурцы и грибы. Мелко порубить зеленый лук. Отделить белки от желтков; белки нарезать кубиками. Желтки размять и смешать с горчицей до однородной массы.
Шаг 4. Смешать все ингредиенты
Смешать все нарезанные ингредиенты, добавить горчичную смесь, соль и перец.
Шаг 5. Залить смесь квасом
Залить овощную смесь холодным квасом, хорошо перемешать и дать настояться 10 минут. Подавать, дополнив сметаной.