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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Самый вкусный рецепт окрошки

Спасет в жару: топ самых вкусных рецептов освежающей окрошки

26 июня 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Самый вкусный рецепт окрошки
В летнюю жару не хочется есть чего-то горячего, поэтому холодная окрошка — самая лучшая еда на каждый день. Мы нашли самые вкусные рецепты этого блюда.

Окрошка с колбасой на квасе

Вкусная окрошка с квасом станет отличным освежающим блюдом в летнюю жару. Приготовить это блюдо легко и быстро, оно получится вкусным, легким и питательным.

Для приготовления понадобятся:

  • Картофель 4 — 5 штук
  • Яйца 5 штук
  • Редис 8 — 10 штук
  • Свежий огурец 2 — 3 штуки
  • Вареная колбаса 300 грамм
  • Укроп 100 грамм
  • Лук зеленый 200 грамм
  • Соль по вкусу
  • Сметана или майонез по вкусу
  • Квас по вкусу

 

Шаг №1. Приготовление ингредиентов

Отварить яйца до твердой степени, затем охладить в холодной воде. Картофель сварить и также остудить.

Шаг №2. Порезать продукты

Мелко порубить зеленый лук, положить в большую посуду. Добавить немного соли и размять, чтобы лук выдал сок и стал ароматным. Нарезать картофель, яйца, колбасу и огурцы мелкими кусочками и добавить к луку. Измельчить укроп и добавить в посуду.

Шаг №3. Смешать все ингредиенты

Тщательно перемешать все продукты. Оставить в холодильнике на 30 — 60 минут, чтобы салат остыл.

Шаг №4. Заправить салат квасом

Выложить порцию салата из колбасы и овощей на тарелку. Приправить сметаной или майонезом по вкусу. Залить охлажденным квасом. По желанию можно добавить соль и горчицу для остроты.

Окрошка с квасом — самая вкуснаяОкрошка с квасом — самая вкусная
Окрошка с квасом — самая вкусная
Фото: Изображение Midjourney

Окрошка с копченой курицей на минералке

Копченая курочка придаст окрошке приятное дымное послевкусие, насыщенный запах свежей зелени и огурца.

Для этого блюда потребуются:

  • картофель, яйца, свежие огурцы, копченые куриные окорочка, редис, зеленый лук, укроп, петрушка, соль, сметана, газированная минеральная вода и немного лимонной кислоты.

Как готовить?

Сначала нужно отварить картофель и яйца, а затем измельчить все ингредиенты: картошку, яйца, редис, огурцы и окорочка. Затем их следует смешать в одной емкости.

После этого добавить лимонную кислоту, соль, сметану и минеральную воду, хорошо перемешать. Готово!

Многие недооценивают минералку в окрошкеМногие недооценивают минералку в окрошке
Многие недооценивают минералку в окрошке
Фото: Изображение Midjourney

Грибная окрошка на квасе

Этот блюдо принесет вам пользу, яркий запах и вкус.

Ингредиенты:

  • Маринованные грибы 500 г
  • Картофель 250 г
  • Морковь 1 шт.
  • Свежий огурец 200 г
  • Лук зеленый 100 г
  • Яйцо 2 шт.
  • Горчица 2 ст. ложки
  • Квас 1 л
  • Соль по вкусу
  • Перец молотый по вкусу
  • Сметана по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Подготовить грибы

Маринованные грибы промыть под холодной водой. Отложить на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.

Шаг 2. Сварить компоненты

Яйца сварить вкрутую, охладить в холодной воде. Картофель и морковь отварить до готовности и также остудить.

Шаг 3. Порезать ингредиенты

Нарезать кубиками картофель, морковь, огурцы и грибы. Мелко порубить зеленый лук. Отделить белки от желтков; белки нарезать кубиками. Желтки размять и смешать с горчицей до однородной массы.

Шаг 4. Смешать все ингредиенты

Смешать все нарезанные ингредиенты, добавить горчичную смесь, соль и перец.

Шаг 5. Залить смесь квасом

Залить овощную смесь холодным квасом, хорошо перемешать и дать настояться 10 минут. Подавать, дополнив сметаной.

Не все знают рецепт окрошки с грибамиНе все знают рецепт окрошки с грибами
Не все знают рецепт окрошки с грибами
Фото: Изображение Midjourney
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