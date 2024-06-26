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Posted 26 июня, 10:51

Published 26 июня, 10:51

Modified 26 июня, 10:53

Updated 26 июня, 10:53

Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода для новосибирцев

Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода в России

26 июня 2024, 10:51
Фото: 1MI.

Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода для новосибирцев

Госдума в первом чтении приняла изменения в законе о налогах, некоторые госпошлины также станут дороже, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В России процедура развода может стать существенно дороже: в министерстве финансов решили увеличить пошлину за расторжение брака с 650 до 5 тысяч рублей. Оговаривается, что повышение коснется лишь бездетных пар.

Кроме того, планируется повысить и другие государственные пошлины.

Например, за перемену имени вместо 1600 рублей попросят уплатить 5 тысяч. Выдача государственного аттестата или другого документа о получении какой-либо квалификации обойдется в две тысячи (ранее — 1300 рублей).

Госпошлина за подачу ходатайства о нарушении антимонопольного законодательство составит 400 тысяч рублей вместо 35 тысяч. С 16 тысяч до 50 тысяч рублей подорожает пошлина за ходатайство, касающееся естественных монополий.

Поправки в законопроект депутаты Госдумы одобрили пока в первом чтении. Сейчас изменения в законе изучают специалисты профильных ведомств, пишут «Новые Известия».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Госдума#Развод#Изменения в законодательстве#Пошлина#Министерство финансов#Государственные пошлины
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