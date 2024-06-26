Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода в России

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В России процедура развода может стать существенно дороже: в министерстве финансов решили увеличить пошлину за расторжение брака с 650 до 5 тысяч рублей. Оговаривается, что повышение коснется лишь бездетных пар.
Кроме того, планируется повысить и другие государственные пошлины.
Например, за перемену имени вместо 1600 рублей попросят уплатить 5 тысяч. Выдача государственного аттестата или другого документа о получении какой-либо квалификации обойдется в две тысячи (ранее — 1300 рублей).
Госпошлина за подачу ходатайства о нарушении антимонопольного законодательство составит 400 тысяч рублей вместо 35 тысяч. С 16 тысяч до 50 тысяч рублей подорожает пошлина за ходатайство, касающееся естественных монополий.
Поправки в законопроект депутаты Госдумы одобрили пока в первом чтении. Сейчас изменения в законе изучают специалисты профильных ведомств, пишут «Новые Известия».