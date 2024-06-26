atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода для новосибирцев

Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода в России

26 июня 2024, 10:51
Фото: 1MI

Стало известно, на сколько увеличится стоимость развода для новосибирцев

Госдума в первом чтении приняла изменения в законе о налогах, некоторые госпошлины также станут дороже, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В России процедура развода может стать существенно дороже: в министерстве финансов решили увеличить пошлину за расторжение брака с 650 до 5 тысяч рублей. Оговаривается, что повышение коснется лишь бездетных пар.

Кроме того, планируется повысить и другие государственные пошлины.

Например, за перемену имени вместо 1600 рублей попросят уплатить 5 тысяч. Выдача государственного аттестата или другого документа о получении какой-либо квалификации обойдется в две тысячи (ранее — 1300 рублей).

Госпошлина за подачу ходатайства о нарушении антимонопольного законодательство составит 400 тысяч рублей вместо 35 тысяч. С 16 тысяч до 50 тысяч рублей подорожает пошлина за ходатайство, касающееся естественных монополий.

Поправки в законопроект депутаты Госдумы одобрили пока в первом чтении. Сейчас изменения в законе изучают специалисты профильных ведомств, пишут «Новые Известия».

50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом
Узнать подробнее
Читайте также:
С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирцаНазвана причина экстренной эвакуации сотен человек из «Сибирь-Арены» в НовосибирскеТело утонувшего в Суенге подростка нашли в Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Общество#Госдума#Развод#Изменения в законодательстве#Пошлина#Министерство финансов#Государственные пошлины
Подпишитесь
Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
Сегодня, 01:28
Своенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК
Сегодня, 06:45
10 млрд рублей вывели из России члены банды «обнальщиков» из Новосибирска
Сегодня, 06:28
Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в Новосибирске
Сегодня, 06:11
Новосибирские активисты: Закон о домашнем насилии приведет к расцвету ЛГБТ*
Сегодня, 06:03
Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области
Сегодня, 01:28