Суд «сорвал» погоны с экс-зампрокурора Новосибирской области и отправил ее в тюрьму

Согласно выводам следствия, генерал Кузьменок взяла «под опеку» совладельца бизнесмена, от которого принимала взятки. К делу привлекли посредников, часть денег предназначалась им в качестве оплаты за услуги. Это длилось два года, с 2016-го, передача денег проходила в ресторане. В одну из таких встреч ее взяли с поличным. Суммарно взятки составили 2,5 млн рублей.