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Суд «сорвал» погоны с новосибирского экс-зампрокурора и отправил ее в тюрьму

Суд «сорвал» погоны с экс-зампрокурора Новосибирской области и отправил ее в тюрьму

26 июня 2024, 04:12
Фото: 1MI

Суд «сорвал» погоны с новосибирского экс-зампрокурора и отправил ее в тюрьму

Длительный судебный процесс над Любовью Кузьменок подошел к логическому завершению, приговор даже превысил срок, запрошенный гособвинителем. Это стало известно из приговора, озвученного 25 июня. Рассмотрение дела проходило в Алтайском крае.

Ленинский районный суд Барнаула вынес вердикт бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстного интереса, а также во взяточничестве (ч.1 ст. 285, ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Кузьменок предстоит находиться в колонии общего режима 8,5 года. Также она должна выплатить штраф, равный сумме взятки, умноженной на два, то есть 5 млн рублей.

При этом гособвинитель запрашивал для подсудимой даже меньший срок — 8 лет. Максимальный срок с учетом вменяемых правонарушений — 15 лет.

Дополнительно у Кузьменок забрали чин «государственный советник юстиции 3 класса».

8 лет требует обвинитель для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок
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Согласно выводам следствия, генерал Кузьменок взяла «под опеку» совладельца бизнесмена, от которого принимала взятки. К делу привлекли посредников, часть денег предназначалась им в качестве оплаты за услуги. Это длилось два года, с 2016-го, передача денег проходила в ресторане. В одну из таких встреч ее взяли с поличным. Суммарно взятки составили 2,5 млн рублей.

После этого Кузьменок покинула Новосибирск, ее удалось задержать в Москве и вернуть для судебного разбирательства. Сама экс-прокурор не согласна с обвинением, считая, что стала жертвой оговора.

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