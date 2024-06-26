Суд «сорвал» погоны с экс-зампрокурора Новосибирской области и отправил ее в тюрьму

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Ленинский районный суд Барнаула вынес вердикт бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстного интереса, а также во взяточничестве (ч.1 ст. 285, ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Кузьменок предстоит находиться в колонии общего режима 8,5 года. Также она должна выплатить штраф, равный сумме взятки, умноженной на два, то есть 5 млн рублей.
При этом гособвинитель запрашивал для подсудимой даже меньший срок — 8 лет. Максимальный срок с учетом вменяемых правонарушений — 15 лет.
Дополнительно у Кузьменок забрали чин «государственный советник юстиции 3 класса».
Согласно выводам следствия, генерал Кузьменок взяла «под опеку» совладельца бизнесмена, от которого принимала взятки. К делу привлекли посредников, часть денег предназначалась им в качестве оплаты за услуги. Это длилось два года, с 2016-го, передача денег проходила в ресторане. В одну из таких встреч ее взяли с поличным. Суммарно взятки составили 2,5 млн рублей.
После этого Кузьменок покинула Новосибирск, ее удалось задержать в Москве и вернуть для судебного разбирательства. Сама экс-прокурор не согласна с обвинением, считая, что стала жертвой оговора.