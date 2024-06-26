Терминалы по продаже билетов установили в Новосибирском зоопарке

Нововведение особенно актуально в установившуюся в Новосибирске жаркую погоду, когда посетителям с детьми и пожилым людям трудно выстоять длинную очередь в кассы зоопарка. По наблюдению журналиста Atas.Info в минувший выходной многие потенциальные посетители зоопарка отказывались от визита при виде длинной очереди под палящими лучами солнца.