Терминалы по продаже билетов установили в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В зоопарке Новосибирска со среды, 26 июня, открыта продажа входных билетов через терминал самообслуживания. Об этом сообщает телеграм-канал зоопарка.
Нововведение особенно актуально в установившуюся в Новосибирске жаркую погоду, когда посетителям с детьми и пожилым людям трудно выстоять длинную очередь в кассы зоопарка. По наблюдению журналиста Atas.Info в минувший выходной многие потенциальные посетители зоопарка отказывались от визита при виде длинной очереди под палящими лучами солнца.
Терминалы работают только по безналичному расчету. В случае приобретения льготного билета, необходимо будет показать соответствующий документ на пункте контроля.