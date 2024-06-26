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Updated Сегодня, 12:56

Терминалы по продаже билетов установили в Новосибирском зоопарке

Терминалы по продаже билетов установили в Новосибирском зоопарке

26 июня 2024, 12:39
Фото: Новосибирский зоопарк
В зоопарке Новосибирска начали продажу входных билетов через терминалы самообслуживания, сообщили в администрации заведения.

В зоопарке Новосибирска со среды, 26 июня, открыта продажа входных билетов через терминал самообслуживания. Об этом сообщает телеграм-канал зоопарка.

Нововведение особенно актуально в установившуюся в Новосибирске жаркую погоду, когда посетителям с детьми и пожилым людям трудно выстоять длинную очередь в кассы зоопарка. По наблюдению журналиста Atas.Info в минувший выходной многие потенциальные посетители зоопарка отказывались от визита при виде длинной очереди под палящими лучами солнца.

Терминалы работают только по безналичному расчету. В случае приобретения льготного билета, необходимо будет показать соответствующий документ на пункте контроля.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Зоопарк#Билеты#Самообслуживание
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