Цифровой контроль качества проходят продукты для школ Новосибирской области

Основным инструментом для учета поступающей в школьные пищеблоки продукции животноводства выступает автоматизированная информационная система «Меркурий», запущенная в 2019 году. Система позволяет отслеживать перемещения партии груза по территории Российской Федерации, вести учет остатков продукции, хранить информацию о пробах для исследования. Благодаря «Меркурию» недочеты поставщиков оперативно выявляют. Чаще всего это нарушение системы прослеживаемости, отсутствие сведений о сырье, необоснованное увеличение объемов продукции. В 2024 году выдано 586 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, из них поставщикам — 38, производителям — 13.