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Цифровой контроль качества проходят продукты для школ Новосибирской области

Цифровой контроль качества проходят продукты для школ Новосибирской области

26 июня 2024, 04:41
Фото: Антон Засимов / 1MI
Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Новосибирской области.

Участники комиссии рассмотрели вопросы организации и проведения мероприятий по выявлению и пресечению оборота фальсифицированной молочной и другой пищевой продукции в социальной сфере.

Губернатор Андрей Травников поручил более активно применять информационные инструменты контроля пищевой продукции, в частности, в системе социальной защиты региона.

«Смысл решения, чтобы в системе соцзащиты была развернута точно такая процедура входного контроля продуктов, как в системе образования», — подчеркнул глава региона.

В Новосибирской области особое внимание уделяют обеспечению качества и разнообразия продуктов питания, поставляемых в общеобразовательные организации. Выстроена многоуровневая система контроля за организацией и качеством питания учащихся, в которой задействованы образовательные организации, контрольно-надзорные органы, органы управления всех уровней, родительская общественность.

Фото: Правительство Новосибирской области

Для недопущения использования в питании детей продукции, не соответствующей нормативным требованиям министерство образования Новосибирской области на постоянной основе взаимодействует с Роспотребнадзором и Россельхознадзором.

Информация о производителях и поставщиках, продукция которых по результатам проверок не соответствует установленным показателям качества, оперативно доводится до руководителей управлений образования и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерства образования.

Основным инструментом для учета поступающей в школьные пищеблоки продукции животноводства выступает автоматизированная информационная система «Меркурий», запущенная в 2019 году. Система позволяет отслеживать перемещения партии груза по территории Российской Федерации, вести учет остатков продукции, хранить информацию о пробах для исследования. Благодаря «Меркурию» недочеты поставщиков оперативно выявляют. Чаще всего это нарушение системы прослеживаемости, отсутствие сведений о сырье, необоснованное увеличение объемов продукции. В 2024 году выдано 586 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, из них поставщикам — 38, производителям — 13.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Правительство#Продукты#Правительство НСО
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