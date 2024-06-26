Удалить негативные отзывы от HeadHunter требует компания «Микросан» из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Компания из Новосибирска «Микросан» подала в Арбитражный суд иск с требованием убрать с сайта HeadHunter ссылку на негативные отзывы о себе. Отзывы опубликованы на Dream Job, этот сайт принадлежит ответчику.
Знакомый с ситуацией источник утверждает, что в компании посчитали комментарии сторонних пользователей «порочащими». Известно также, что компания «Микросан» предпочла скрыть свой рейтинг на HH.
В 2023 году компания «Микросан» через суд добилась от Роскомнадзора ограничения доступа к сайту antijob.net, где также были опубликованы отрицательные отзывы. Однако в ведомстве решили подать апелляцию, и отзывы на сайте пока можно прочитать всем желающим.