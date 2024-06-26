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Updated Сегодня, 08:35

Удалить негативные отзывы от HeadHunter требует компания «Микросан» из Новосибирска

Удалить негативные отзывы от HeadHunter требует компания «Микросан» из Новосибирска

26 июня 2024, 08:33
Фото: 1MI
В Новосибирске компания «Микросан» подала иск в Арбитражный суд с требованием удалить с сайта HeadHunter негативные отзывы

Компания из Новосибирска «Микросан» подала в Арбитражный суд иск с требованием убрать с сайта HeadHunter ссылку на негативные отзывы о себе. Отзывы опубликованы на Dream Job, этот сайт принадлежит ответчику.

Знакомый с ситуацией источник утверждает, что в компании посчитали комментарии сторонних пользователей «порочащими». Известно также, что компания «Микросан» предпочла скрыть свой рейтинг на HH.

В 2023 году компания «Микросан» через суд добилась от Роскомнадзора ограничения доступа к сайту antijob.net, где также были опубликованы отрицательные отзывы. Однако в ведомстве решили подать апелляцию, и отзывы на сайте пока можно прочитать всем желающим.

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#Юрий Фомиченко#Рейтинг#Отзывы#Микросан#HeadHunter#Dream Job
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