Удалить негативные отзывы от HeadHunter требует компания «Микросан» из Новосибирска

В 2023 году компания «Микросан» через суд добилась от Роскомнадзора ограничения доступа к сайту antijob.net, где также были опубликованы отрицательные отзывы. Однако в ведомстве решили подать апелляцию, и отзывы на сайте пока можно прочитать всем желающим.