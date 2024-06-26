Ухудшение прогноза: опасный уровень воды сохраняется в Оби в Новосибирске

Пока вторая волна половодья оккупировала дачные участки Новосибирска, от обильных дождей и отсутствия ливневок страдает весь город. 25 июня ливень затопил город, потоки воды сносили машины и несли их по улицам. Из-за бездействия властей прокуратура подала в суд на мэрию Новосибирска и правительство региона. Ранее ведомство подало иск с требованием обязать мэрию построить ливневки на улицах Советского района.