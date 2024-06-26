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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Жителей Новосибирска предупредили о сохранении опасного уровня воды в Оби

Ухудшение прогноза: опасный уровень воды сохраняется в Оби в Новосибирске

26 июня 2024, 09:06
Фото: 1MI

Жителей Новосибирска предупредили о сохранении опасного уровня воды в Оби

Опасный уровень воды в Оби будет держаться минимум до 1 июля, предупредили в ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков. Ранее МЧС называло другую дату — 25 июня.

Сейчас уровень воды в районе Новосибирска составляет 377 см. Отметим, опасная отметка для дачных участков — 360 см.

Накануне сообщалось о 12 подтопленных участках в Новосибирске, Сузунском и Новосибирских районах. Также вода подтопила часть дороги в Кыштовском районе.

Из-за подтопления участков режим повышенной готовности продолжает действовать в Новосибирской области, а также Первомайском и Советском районах Новосибирска.

Из-за резкого повышения воды затопило дороги и участки в Новосибирске и области
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Пока вторая волна половодья оккупировала дачные участки Новосибирска, от обильных дождей и отсутствия ливневок страдает весь город. 25 июня ливень затопил город, потоки воды сносили машины и несли их по улицам. Из-за бездействия властей прокуратура подала в суд на мэрию Новосибирска и правительство региона. Ранее ведомство подало иск с требованием обязать мэрию построить ливневки на улицах Советского района.

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