Ухудшение прогноза: опасный уровень воды сохраняется в Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Сейчас уровень воды в районе Новосибирска составляет 377 см. Отметим, опасная отметка для дачных участков — 360 см.
Накануне сообщалось о 12 подтопленных участках в Новосибирске, Сузунском и Новосибирских районах. Также вода подтопила часть дороги в Кыштовском районе.
Из-за подтопления участков режим повышенной готовности продолжает действовать в Новосибирской области, а также Первомайском и Советском районах Новосибирска.
Пока вторая волна половодья оккупировала дачные участки Новосибирска, от обильных дождей и отсутствия ливневок страдает весь город. 25 июня ливень затопил город, потоки воды сносили машины и несли их по улицам. Из-за бездействия властей прокуратура подала в суд на мэрию Новосибирска и правительство региона. Ранее ведомство подало иск с требованием обязать мэрию построить ливневки на улицах Советского района.