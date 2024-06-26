atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Ветер и высокие волны чуть не перевернули лодки у пляжа «Звезда» в Новосибирске

Ветер и высокие волны чуть не перевернули лодки у пляжа «Звезда» в Новосибирске

26 июня 2024, 12:18
Фото: управление МЧС по Новосибирской области
Сотрудники МЧС спасли четверых детей и взрослых, решивших прокатиться на лодках по Обскому водохранилищу, следует из сообщения ведомства.

В Новосибирске на Обском водохранилище двое детей и двое взрослых из-за ветра и высоких волн не могли добраться на лодках до пляжа «Звезда». Происшествие случилось во вторник, 25 июня, рассказали в пресс-службе МЧС.

Оказалось, что отдыхавшие на водоеме люди, несмотря на объявленное экстренное предупреждение, решили поплавать на лодках. Во время водной прогулки в окрестностях острова ТаньВань внезапно налетел ветер, а волны достигли метровой высоты.

На помощь терпящим бедствие людям пришли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Они доставили отдыхающих и лодки в безопасное место на берегу.

Названа причина экстренной эвакуации сотен человек из «Сибирь-Арены» в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирцаТело утонувшего в Суенге подростка нашли в Новосибирской области50 тысяч рублей вернет новосибирский минздрав ребенку с диабетом
#Юрий Фомиченко
Подпишитесь
Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
Сегодня, 01:28
Своенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК
Сегодня, 06:45
10 млрд рублей вывели из России члены банды «обнальщиков» из Новосибирска
Сегодня, 06:28
Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в Новосибирске
Сегодня, 06:11
Новосибирские активисты: Закон о домашнем насилии приведет к расцвету ЛГБТ*
Сегодня, 06:03
Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области
Сегодня, 01:28