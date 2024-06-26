Ветер и высокие волны чуть не перевернули лодки у пляжа «Звезда» в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Новосибирске на Обском водохранилище двое детей и двое взрослых из-за ветра и высоких волн не могли добраться на лодках до пляжа «Звезда». Происшествие случилось во вторник, 25 июня, рассказали в пресс-службе МЧС.
Оказалось, что отдыхавшие на водоеме люди, несмотря на объявленное экстренное предупреждение, решили поплавать на лодках. Во время водной прогулки в окрестностях острова ТаньВань внезапно налетел ветер, а волны достигли метровой высоты.
На помощь терпящим бедствие людям пришли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Они доставили отдыхающих и лодки в безопасное место на берегу.