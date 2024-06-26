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«ВИС» вновь обнадежил всех ждущих четвертый мост через Обь в Новосибирске

«ВИС» вновь обнадежил всех ждущих четвертый мост через Обь в Новосибирске

26 июня 2024, 05:36
Фото: ГК «ВИС»
Группа компаний «ВИС» сумела получить положительное решение государственной экспертизы по поводу изменений в проекте четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Группа компаний «ВИС» намерена вновь обратиться в антимонопольную службу страны по поводу разрешения на продление сроков сдачи четвертого моста через Обь в Новосибирске до конца 2025 года.

Напомним, ранее ФАС отказался изменить условия заключенной концессии, и подрядчик не мог воспользоваться выделенными правительством России тремя миллиардами рублей, отчего процесс строительства моста оказался практически остановлен.

В пресс-службе «ВИС» заявили, что специалисты Главной государственной экспертизы положительно оценили документы с изменениями, касающимися технических условий и денежных расчетов. Сметная стоимость моста через Обь после экспертизы оказалась даже выше заявленной, утверждают в «ВИС».

В «ВИС» заявили, что новое обращение соответствует всем требованиям действующего законодательства, а новый график работ на недостроенном объекте уже согласован с властями Новосибирской области, сообщает ТАСС.

ФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в Новосибирске
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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#ВИС#ФАС#Антимонопольная служба#Государственная экспертиза
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