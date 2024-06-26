«ВИС» вновь обнадежил всех ждущих четвертый мост через Обь в Новосибирске

В пресс-службе «ВИС» заявили, что специалисты Главной государственной экспертизы положительно оценили документы с изменениями, касающимися технических условий и денежных расчетов. Сметная стоимость моста через Обь после экспертизы оказалась даже выше заявленной, утверждают в «ВИС».