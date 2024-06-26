«ВИС» вновь обнадежил всех ждущих четвертый мост через Обь в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Группа компаний «ВИС» намерена вновь обратиться в антимонопольную службу страны по поводу разрешения на продление сроков сдачи четвертого моста через Обь в Новосибирске до конца 2025 года.
Напомним, ранее ФАС отказался изменить условия заключенной концессии, и подрядчик не мог воспользоваться выделенными правительством России тремя миллиардами рублей, отчего процесс строительства моста оказался практически остановлен.
В пресс-службе «ВИС» заявили, что специалисты Главной государственной экспертизы положительно оценили документы с изменениями, касающимися технических условий и денежных расчетов. Сметная стоимость моста через Обь после экспертизы оказалась даже выше заявленной, утверждают в «ВИС».
В «ВИС» заявили, что новое обращение соответствует всем требованиям действующего законодательства, а новый график работ на недостроенном объекте уже согласован с властями Новосибирской области, сообщает ТАСС.