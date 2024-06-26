Zivert приедет в Новосибирск после отмены концерта и завершения карьеры из-за болезни

И вот, летом становятся известны даты концертов по всей России. Ее тур начинается осенью — с сентября. Свои выступления певица откроет в Сочи, а завершит тур в ноябре в Уфе. В Новосибирск она приедет 28 сентября на площадку «Сибирь-Арены» (12+). Стоимость билетов составляет от 2 до 6 тысяч рублей.