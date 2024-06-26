atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 01:49

Published Сегодня, 01:49

Modified Сегодня, 01:51

Updated Сегодня, 01:51

Певица возвращается на сцену

Zivert приедет в Новосибирск после отмены концерта и завершения карьеры из-за болезни

26 июня 2024, 01:49
Фото: vk.com/j.zivert
Певица возвращается на сцену

Zivert приедет в Новосибирск после отмены концерта из-за секретной болезни

Певица выступит в Новосибирске осенью: ранее она отменяла концерт из-за недуга, о чем рассказывала сама Юлия Зиверт.

Первый в 2024 году концерт певицы Zivert должен был состояться в Новосибирске 24 февраля, в «Локомотив-Арене». В других городах артистка также отменила выступления.

Причиной тому стало ее здоровье, которое внезапно ухудшилось. Чем именно болеет певица, она не сообщила, но своими словами явно напугала публику. Свой тур она перенесла на осень, без конкретной даты.

И вот, летом становятся известны даты концертов по всей России. Ее тур начинается осенью — с сентября. Свои выступления певица откроет в Сочи, а завершит тур в ноябре в Уфе. В Новосибирск она приедет 28 сентября на площадку «Сибирь-Арены» (12+). Стоимость билетов составляет от 2 до 6 тысяч рублей.

Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Zivert отменила все концерты — ближайший был намечен на 24 февраля в НовосибирскеПопулярная певица Zivert решила снять свой новый клип в Новосибирской областиРэп, рок и шансон: кто из звезд приедет с концертом в Новосибирск на День города
#Эмилия Губарева#Отмена#Концерт#Песни#Музыка#Певица#Отмена концерта#Тур
Подпишитесь
Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
Сегодня, 01:28
Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области
Сегодня, 01:28
Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
Вчера, 10:16
Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»
Вчера, 13:05
Ребенка покусала бродячая собака — ему заплатят чиновники из Новосибирской области
Вчера, 11:34
Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске
Вчера, 11:08