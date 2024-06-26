Zivert приедет в Новосибирск после отмены концерта и завершения карьеры из-за болезни

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Published Сегодня, 01:49
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Первый в 2024 году концерт певицы Zivert должен был состояться в Новосибирске 24 февраля, в «Локомотив-Арене». В других городах артистка также отменила выступления.
Причиной тому стало ее здоровье, которое внезапно ухудшилось. Чем именно болеет певица, она не сообщила, но своими словами явно напугала публику. Свой тур она перенесла на осень, без конкретной даты.
И вот, летом становятся известны даты концертов по всей России. Ее тур начинается осенью — с сентября. Свои выступления певица откроет в Сочи, а завершит тур в ноябре в Уфе. В Новосибирск она приедет 28 сентября на площадку «Сибирь-Арены» (12+). Стоимость билетов составляет от 2 до 6 тысяч рублей.