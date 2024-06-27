Адская жара в Новосибирске: каким станет климат в столице Сибири через 60 лет?

По прогнозам, через 60 лет из-за повышенного уровня выбросов в атмосферу в Новосибирске летом будет теплее на 6,8 градусов, количество осадков незначительно сократится — на 1,2%. Зимы также станут более мягкими с потеплением на 8,4 градусов. В зимний период, напротив, ожидается больше осадков — почти на 30%. Если климат изменится в сторону саванны, то растительность будет представлена в основном травой с редкими деревьями и кустарниками.