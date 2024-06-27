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Published Вчера, 08:21

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Станет еще жарче

Адская жара в Новосибирске: каким станет климат в столице Сибири через 60 лет?

27 июня 2024, 08:21
Фото: atas.info
Станет еще жарче
Общество уже столкнулось с экологической проблемой — прошедший год был наиболее теплым за все время. Как изменение климата может отразиться на погоде в Новосибирске, предположим, через 60 лет?

Многие мечтают о создании машины времени, чтобы узнать, как изменится мир в будущем. Однако исследователи сделали шаг к предсказанию будущего, разработав интерактивную карту погоды на 2080 год.

Созданная карту разработал ученый из США — Мэтт Фицпатрик, работающий в Центре экологических наук Мэрилендского университета. Для расчетов он использовал долгосрочные данные.

 

Климат в Новосибирске через 60 лет

По прогнозам, через 60 лет из-за повышенного уровня выбросов в атмосферу в Новосибирске летом будет теплее на 6,8 градусов, количество осадков незначительно сократится — на 1,2%. Зимы также станут более мягкими с потеплением на 8,4 градусов. В зимний период, напротив, ожидается больше осадков — почти на 30%. Если климат изменится в сторону саванны, то растительность будет представлена в основном травой с редкими деревьями и кустарниками.

Жарко будет во всем миреЖарко будет во всем мире
Жарко будет во всем мире
Фото: 1MI

На что влияет изменение климата

Эти изменения могут повлиять на сельское хозяйство, потребление энергии и состояние здоровья жителей. Например, более жаркое лето может увеличить потребность в кондиционировании воздуха, что приведет к увеличению энергопотребления.

Возможные последствия изменения климата включают увеличение риска засух и проблем с водоснабжением летом, ухудшение качества воды, снижение урожаев, что отразится на продовольственной безопасности, а также ухудшение качества воздуха и увеличение заболеваемости, связанной с жарой.

Если удастся сократить выбросы парниковых газов, то изменения климата будут менее существенными.

Например, при активной борьбе с выбросами к 2080 году температура в Уфе поднимется всего на 3 градуса, что значительно ниже, чем в первом сценарии. Также летом будет немного больше осадков, что поможет избежать засух, а зимой осадков станет на 6,5% больше, что улучшит условия для зимних видов спорта и отдых

Как человек влияет на климатКак человек влияет на климат
Как человек влияет на климат
Фото: atas.info

Почему изменение климата зависит от человечества

Ученый Мэтт Фитцпатрик отмечает, что все прогнозы являются только предположениями на основе научных данных. Однако они заслуживают внимания, так как будущее климата зависит от наших действий сегодня.

Для адаптации к изменению климата можно предпринять несколько мер:

  1. Использование энергоэффективных технологий в строительстве, чтобы уменьшить энергопотребление на охлаждение летом и отопление зимой.
  2. Создание и поддержание зеленых зон в городе, таких как парки и сады, для смягчения воздействия городского теплового острова.
  3. Адаптация сельскохозяйственных практик к изменяющимся климатическим условиям, возможно, переход на более устойчивые к жаре и засухе культуры.
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#Эмилия Губарева#Экология#Наука#Новосибирск#Погода#Россия#Ученые#Сельское хозяйство#Воздух#Температура#Климат#Осадки#Все материалы авторов
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