Адская жара в Новосибирске: каким станет климат в столице Сибири через 60 лет?

Posted Вчера, 08:21
Published Вчера, 08:21
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Многие мечтают о создании машины времени, чтобы узнать, как изменится мир в будущем. Однако исследователи сделали шаг к предсказанию будущего, разработав интерактивную карту погоды на 2080 год.
Созданная карту разработал ученый из США — Мэтт Фицпатрик, работающий в Центре экологических наук Мэрилендского университета. Для расчетов он использовал долгосрочные данные.
По прогнозам, через 60 лет из-за повышенного уровня выбросов в атмосферу в Новосибирске летом будет теплее на 6,8 градусов, количество осадков незначительно сократится — на 1,2%. Зимы также станут более мягкими с потеплением на 8,4 градусов. В зимний период, напротив, ожидается больше осадков — почти на 30%. Если климат изменится в сторону саванны, то растительность будет представлена в основном травой с редкими деревьями и кустарниками.
Эти изменения могут повлиять на сельское хозяйство, потребление энергии и состояние здоровья жителей. Например, более жаркое лето может увеличить потребность в кондиционировании воздуха, что приведет к увеличению энергопотребления.
Возможные последствия изменения климата включают увеличение риска засух и проблем с водоснабжением летом, ухудшение качества воды, снижение урожаев, что отразится на продовольственной безопасности, а также ухудшение качества воздуха и увеличение заболеваемости, связанной с жарой.
Если удастся сократить выбросы парниковых газов, то изменения климата будут менее существенными.
Например, при активной борьбе с выбросами к 2080 году температура в Уфе поднимется всего на 3 градуса, что значительно ниже, чем в первом сценарии. Также летом будет немного больше осадков, что поможет избежать засух, а зимой осадков станет на 6,5% больше, что улучшит условия для зимних видов спорта и отдых
Ученый Мэтт Фитцпатрик отмечает, что все прогнозы являются только предположениями на основе научных данных. Однако они заслуживают внимания, так как будущее климата зависит от наших действий сегодня.
Для адаптации к изменению климата можно предпринять несколько мер: