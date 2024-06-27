Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

Как подчеркнул заместитель губернатора Сергей Нелюбов, вопросы подготовки школ и детских садов региона стоят на особом контроле правительства Новосибирской области. На текущий момент все образовательные организации региона работают в штатном режиме и начали работы по подготовке к новому учебному году.