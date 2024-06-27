Более 1200 школ и детских садов региона отремонтируют к новому учебному году

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Как подчеркнул заместитель губернатора Сергей Нелюбов, вопросы подготовки школ и детских садов региона стоят на особом контроле правительства Новосибирской области. На текущий момент все образовательные организации региона работают в штатном режиме и начали работы по подготовке к новому учебному году.
Начальник управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Сергей Шарф доложил, что ремонтные работы запланированы в 1214 образовательных организациях — школах, детских садах и организациях дополнительного образования.
В первую очередь будут укреплять строительные конструкции для предотвращения аварийного состояния зданий, выполнять работы по поддерживающему и текущему ремонту, капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов зданий и комплексному капитальному ремонту.
Запланированы ремонт фасадов, систем отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, благоустройство территорий, общестроительные работы, ремонты кровель, замена оконных блоков. Всего на подготовку образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году по предварительным данным будет направлено около 3 млрд рублей.