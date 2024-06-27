Большое количество нарушений работы двух переездов выявлено в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В Калининском районе Новосибирска обнаружены нарушения при эксплуатации Пашинского железнодорожного переезда и переезда на улице Авиастроителей. Объекты инфраструктуры проинспектировали представители транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
При проверке оказалось, что на переездах не хватает дорожных знаков и разметки, поврежден асфальт, а на сигнальных столбиках нет светоотражателей. Кроме того, пешеходные дорожки не обустроены.
В итоге начальнику Западно-Сибирской железной дороги отправлено представление, а в отношении сотрудника РЖД, ответственного за содержание переездов возбуждено административное дело.