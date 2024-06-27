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Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Большое количество нарушений работы двух переездов выявлено в Новосибирске

Большое количество нарушений работы двух переездов выявлено в Новосибирске

27 июня 2024, 03:04
Фото: 1MI
В Калининском районе Новосибирска сотрудники транспортной прокуратуры выявили нарушения в работе двух железнодорожных переездов, следует из сообщения пресс-службы надзорного органа.

В Калининском районе Новосибирска обнаружены нарушения при эксплуатации Пашинского железнодорожного переезда и переезда на улице Авиастроителей. Объекты инфраструктуры проинспектировали представители транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

При проверке оказалось, что на переездах не хватает дорожных знаков и разметки, поврежден асфальт, а на сигнальных столбиках нет светоотражателей. Кроме того, пешеходные дорожки не обустроены.

В итоге начальнику Западно-Сибирской железной дороги отправлено представление, а в отношении сотрудника РЖД, ответственного за содержание переездов возбуждено административное дело.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Калининский район#Транспортная прокуратура#Железнодорожные переезды
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