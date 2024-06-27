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Четыре детеныша родились у лесных котов в Новосибирском зоопарке

Четыре детеныша родились у лесных котов в Новосибирском зоопарке

27 июня 2024, 08:57
Фото: Новосибирский зоопарк
Дети появились на свет еще 3 мая, сейчас они много времени проводят на свежем воздухе, их играми могут полюбоваться все посетители, рассказали в Новосибирском зоопарке.

Первые недели котят скрывали от публики, они должны были набраться сил и привыкнуть к вниманию. Сегодня им почти два месяца, родители решили, что уже пора выводить их во взрослую жизнь.

Котята очень игривые и активно познают мир. Особенно любят играть с мячиками и растениями. Среди них три девочки и один мальчик.

«Они уже в том возрасте, когда им по зубам взрослая еда и положены свои порции мяса. Поэтому семейству увеличили рацион», — говорит зоолог Юлия Коновалова.

Обычно самцы лесных котов не принимают участие в воспитании потомства. Но в Новосибирском зоопарке всё оказалось по-другому. Самец очень миролюбивый, и его не стали отселять.

Видео: Новосибирский зоопарк
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