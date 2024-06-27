Четыре детеныша родились у лесных котов в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Первые недели котят скрывали от публики, они должны были набраться сил и привыкнуть к вниманию. Сегодня им почти два месяца, родители решили, что уже пора выводить их во взрослую жизнь.
Котята очень игривые и активно познают мир. Особенно любят играть с мячиками и растениями. Среди них три девочки и один мальчик.
«Они уже в том возрасте, когда им по зубам взрослая еда и положены свои порции мяса. Поэтому семейству увеличили рацион», — говорит зоолог Юлия Коновалова.
Обычно самцы лесных котов не принимают участие в воспитании потомства. Но в Новосибирском зоопарке всё оказалось по-другому. Самец очень миролюбивый, и его не стали отселять.