Двух юных хулиганов будут судить за жестокое избиение школьника в Новосибирске

Инцидент произошел вечером 18 января в Первомайском районе. Двое подростков вышли из автобуса, за ними увязалась группа молодых людей, которые провоцировали их на конфликт и оскорбляли. Не дождавшись реакции, в какой-то момент они начали избивать 15-летнего парня. Били ногами и руками по голове и телу, после чего бросили его под колеса проезжающей машины. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело. Преступление классифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц по сговору.