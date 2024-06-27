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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Двух юных хулиганов будут судить за жестокое избиение школьника в Новосибирске

Двух юных хулиганов будут судить за жестокое избиение школьника в Новосибирске

27 июня 2024, 08:12
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
В январе 2024 года компания избила 15-летнего подростка, который им чем-то не понравился. Теперь дело передано в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Нападавших было трое, но под суд пойдут лишь два из них. Дело в том, что один не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Инцидент произошел вечером 18 января в Первомайском районе. Двое подростков вышли из автобуса, за ними увязалась группа молодых людей, которые провоцировали их на конфликт и оскорбляли. Не дождавшись реакции, в какой-то момент они начали избивать 15-летнего парня. Били ногами и руками по голове и телу, после чего бросили его под колеса проезжающей машины. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело. Преступление классифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц по сговору.

По ч. 2 ст. 213 УК РФ нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.

Справка

Уголовная ответственность за преступления наступает с 16 лет, за тяжкие преступления — с 14 лет. Малолетние лица (до 14 лет) не несут уголовную ответственность.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Дети#Подростки#СК#Хулиганство
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