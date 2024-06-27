Двух юных хулиганов будут судить за жестокое избиение школьника в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Нападавших было трое, но под суд пойдут лишь два из них. Дело в том, что один не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Инцидент произошел вечером 18 января в Первомайском районе. Двое подростков вышли из автобуса, за ними увязалась группа молодых людей, которые провоцировали их на конфликт и оскорбляли. Не дождавшись реакции, в какой-то момент они начали избивать 15-летнего парня. Били ногами и руками по голове и телу, после чего бросили его под колеса проезжающей машины. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело. Преступление классифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц по сговору.
По ч. 2 ст. 213 УК РФ нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.
Справка
Уголовная ответственность за преступления наступает с 16 лет, за тяжкие преступления — с 14 лет. Малолетние лица (до 14 лет) не несут уголовную ответственность.