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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Еще одно нелегальное казино накрыли в центре Новосибирска

Еще одно нелегальное казино накрыли в центре Новосибирска

27 июня 2024, 09:46
Фото: прокуратура Новосибирской области
Преступный бизнес действовал в нежилом помещении на пересечении улиц Советсткая и Крылова, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Помещение с 20 игровыми автоматами обнаружили в ходе рейда в июне 2024 года. Казино закрыли, возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Организатором выступила 34-летняя жительница Новосибирска. По ч. 2 ст. 171.2 УК РФ организаторам грозит лишение свободы до четырех лет.

Видео: прокуратура Новосибирской области

В последнее время в нелегальными казино борются заметно активнее. Так, на Нарымской улице игровая точка действовала три года, пока владельца запрещенного бизнеса наконец-то не задержали.

Ранее психотерапевт рассказал, что толкает людей к игровым автоматам и ставкам. Также он дал советы, как распознать игромана.

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