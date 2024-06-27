Еще одно нелегальное казино накрыли в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Помещение с 20 игровыми автоматами обнаружили в ходе рейда в июне 2024 года. Казино закрыли, возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.
Организатором выступила 34-летняя жительница Новосибирска. По ч. 2 ст. 171.2 УК РФ организаторам грозит лишение свободы до четырех лет.
В последнее время в нелегальными казино борются заметно активнее. Так, на Нарымской улице игровая точка действовала три года, пока владельца запрещенного бизнеса наконец-то не задержали.
Ранее психотерапевт рассказал, что толкает людей к игровым автоматам и ставкам. Также он дал советы, как распознать игромана.