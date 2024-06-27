Губернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республику Беларусь

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В состав делегации вошли председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, сенатор РФ Владимир Городецкий, заместитель председателя Заксобрания Майис Мамедов.
27 июня губернатор Андрей Травников принимает участие в работе секции «Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства». Секция работает в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой.
28 июня Андрей Травников примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, а также в пленарном заседании XI Форума регионов двух стран.
Запланировано и подписание плана мероприятий на 2024–2026 годы по реализации соглашения между правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.
Форум проходит в белорусских городах Витебск, Полоцк и Новополоцк.