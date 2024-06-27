Губернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республику Беларусь

28 июня Андрей Травников примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, а также в пленарном заседании XI Форума регионов двух стран.