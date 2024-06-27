«Исторические» перила монтируют на Октябрьском мосту Новосибирска

Что же касается реконструкции самого моста, то работы на объекте идут круглосуточно. В ремонте участвуют около полусотни рабочих, которые скоро приступят к укладке бетона на очередной участка консоли-монолита. На закрытых для автомобилей участках уложен выравнивающий слой.