«Исторические» перила монтируют на Октябрьском мосту Новосибирска

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
На Октябрьском мосту Новосибирска продолжается монтаж нового перильного ограждения. К настоящему моменту установлено уже 118 метров ограды, литье которой восстановлено по старым чертежам.
Известно, что общая длина ограждения составляет более двух километров. Создатели моста около 70 лет назад украсили его ограду знаменами, ветвями деревьев, молотами и колосками.
Что же касается реконструкции самого моста, то работы на объекте идут круглосуточно. В ремонте участвуют около полусотни рабочих, которые скоро приступят к укладке бетона на очередной участка консоли-монолита. На закрытых для автомобилей участках уложен выравнивающий слой.