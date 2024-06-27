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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Каким будет климат в Новосибирске через 60 лет, показал ученый

Каким будет климат в Новосибирске через 60 лет, показал ученый

27 июня 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney
Многие мечтают смастерить машину времени, чтобы понять, как изменится мир через много лет. Но ученые приблизили будущее и создали интерактивную карту погоды в 2080 году.

Карта разработана американским ученым Мэттом Фицпатриком из Центра экологических наук Университета Мэриленда. Для расчета он взял многолетние данные.

Так, через 60 лет из-за высокого уровня выбросов в атмосферу в Новосибирске летом будет теплее на 6,8 градуса, количество осадков немного сократится — на 1,2%. Зимы также станут более щадящими. Ожидается потепление на 8,4 градуса. В противовес летнему сезону зимой как раз наоборот будет больше осадков — почти на 30%. Если климат сместится к саванне, то из растительности будет преобладать трава с редкими деревьями и кустарниками.

Именно такой климат сейчас в поселке Зимовники Ростовской области. К слову, вот такая погода 27 июня в этом месте.

Фото: gismeteo.ru
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