Каким будет климат в Новосибирске через 60 лет, показал ученый

Так, через 60 лет из-за высокого уровня выбросов в атмосферу в Новосибирске летом будет теплее на 6,8 градуса, количество осадков немного сократится — на 1,2%. Зимы также станут более щадящими. Ожидается потепление на 8,4 градуса. В противовес летнему сезону зимой как раз наоборот будет больше осадков — почти на 30%. Если климат сместится к саванне, то из растительности будет преобладать трава с редкими деревьями и кустарниками.