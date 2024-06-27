Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных

Следите за прогнозом магнитных бурь. Узнавайте заранее о предстоящих магнитных бурях, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия.

Соблюдайте режим дня. Регулярный сон и рациональное питание помогают организму лучше адаптироваться к внешним изменениям. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

Пейте больше воды. Гидратация важна для поддержания общего состояния здоровья. Старайтесь пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

Ограничьте физические и эмоциональные нагрузки. В дни магнитных бурь избегайте чрезмерных физических упражнений и стрессовых ситуаций. Отдыхайте больше и уделяйте внимание расслабляющим занятиям.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Короткие прогулки помогут вам расслабиться и улучшить общее самочувствие.

Следите за артериальным давлением. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется контролировать артериальное давление и при необходимости принимать лекарства, предписанные врачом.

Избегайте алкоголя и кофеина. Эти вещества могут усилить негативное воздействие магнитных бурь на организм. Лучше отдать предпочтение травяным чаям и сокам.

Используйте техники релаксации. Медитация, дыхательные упражнения и йога могут помочь справиться с тревогой и стрессом.

Принимайте витамины и минералы: Консультируйтесь с врачом по поводу добавок, которые могут поддерживать ваше здоровье во время магнитных бурь.