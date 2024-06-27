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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных

Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных

27 июня 2024, 10:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В субботу, 29 июня, на Землю обрушится магнитная буря, сила которой будут достигать пяти баллов, это соответствует классу G1, предупреждает «Гисметео».

Несмотря на то, что бури такой силы относятся к слабым, новосибирцы могут ощутить ряд недомоганий, касающихся всех систем организма. Особенно сильными возмущения геомагнитного поля будут в утренние часы. О влиянии магнитных бурь на здоровье мы уже писали.

Фото: gismeteo.ru

Как вести себя при магнитных бурях: полезные советы

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у людей, чувствительных к изменениям геомагнитного поля. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам лучше справляться с их воздействием.

  • Следите за прогнозом магнитных бурь. Узнавайте заранее о предстоящих магнитных бурях, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия.

  • Соблюдайте режим дня. Регулярный сон и рациональное питание помогают организму лучше адаптироваться к внешним изменениям. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

  • Пейте больше воды. Гидратация важна для поддержания общего состояния здоровья. Старайтесь пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

  • Ограничьте физические и эмоциональные нагрузки. В дни магнитных бурь избегайте чрезмерных физических упражнений и стрессовых ситуаций. Отдыхайте больше и уделяйте внимание расслабляющим занятиям.

  • Проводите больше времени на свежем воздухе. Короткие прогулки помогут вам расслабиться и улучшить общее самочувствие.

  • Следите за артериальным давлением. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется контролировать артериальное давление и при необходимости принимать лекарства, предписанные врачом.

  • Избегайте алкоголя и кофеина. Эти вещества могут усилить негативное воздействие магнитных бурь на организм. Лучше отдать предпочтение травяным чаям и сокам.

  • Используйте техники релаксации. Медитация, дыхательные упражнения и йога могут помочь справиться с тревогой и стрессом.

  • Принимайте витамины и минералы: Консультируйтесь с врачом по поводу добавок, которые могут поддерживать ваше здоровье во время магнитных бурь.

  • Обратитесь к врачу при ухудшении самочувствия. Если вы чувствуете значительное ухудшение здоровья, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете минимизировать влияние магнитных бурь на ваш организм и поддерживать хорошее самочувствие.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Магнитные бури#Солнце#Вспышки на Солнце
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