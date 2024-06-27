Мэрия Новосибирска отказалась от неустойки за срыв работ в Первомайском сквере

При этом губернатор Андрей Травников три дня назад, комментируя ситуацию с затянувшейся реконструкцией сквера, потребовал «проявлять максимальную жесткость и требовать от подрядчика выполнения работ любыми способами, вплоть до расторжения контрактов». А самих подрядчиков (помимо ИП Заманов было привлечено еще три организации) назвал «нахлебниками, с которыми приходится нянчиться».