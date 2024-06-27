Мэрия Новосибирска отказалась от неустойки за срыв работ в Первомайском сквере

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Published Сегодня, 06:34
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МАУ «Горзеленхоз» отказалось от иска к индивидуальному предпринимателю Заманову Аламдару Гаракиши Оглы о взыскании пени в размере 868 307 рублей за срыв сроков реконструкции Первомайского сквера.
Как сказано в определении Арбитражного суда Новосибирской области, стороны заключили мировое соглашение «в целях урегулирования спора, завершения работ по благоустройству сквера „Первомайский“, обеспечения прав и законных интересов граждан на благоприятную окружающую среду».
Новый срок завершения реконструкции зеленой зоны, обозначенный в документах суда — 10 августа 2024 года. Мировое соглашение предписывает подрядчику приступить незамедлительно к работам по благоустройству и устранению недостатков, выявленных ранее.
Согласно тексту мирового соглашения, все работы по благоустройству и укладке плитки вдоль улиц Советская и Максима Горького, у фонтана «Мишка» и за зданием краеведческого музея должны быть закончены не позднее 31 июля текущего года
При этом губернатор Андрей Травников три дня назад, комментируя ситуацию с затянувшейся реконструкцией сквера, потребовал «проявлять максимальную жесткость и требовать от подрядчика выполнения работ любыми способами, вплоть до расторжения контрактов». А самих подрядчиков (помимо ИП Заманов было привлечено еще три организации) назвал «нахлебниками, с которыми приходится нянчиться».
«Что там губернатор говорил о смене подрядчика? Что думает по этому поводу мэр Кудрявцев? Или мэр вообще не знает, что делают подчиненные подведомственных муниципальных учреждений? С мэром согласованы новые сроки исполнения муниципального контракта? Если да, то почему не удосужились поставить в известность губернатора? Если нет, то значит мэр и знаковый для города объект прямо напротив мэрии не в состоянии контролировать?», — задается вопросами политический аналитик Алексей Мазур.
Реконструкция Первомайского сквера, которая, согласно муниципальному контракту, должна была быть завершена в сентябре 2023 года, стала одной из самых скандальных историй, связанных с благоустройством общественных городских пространств в Новосибирске.
Весной 2024 года выяснилось, что даже то, что было сделано, никуда не годится. Тротуарная плитка пошла волнами, а в некоторых местах покрытие и вовсе развалилось. Предполагается, что подрядчик должен все переделать за свой счет.
Ранее вице-мэр Анна Терешкова объясняла причины, по которым муниципалитет не может отказаться от услуг недобросовестных подрядчиков.