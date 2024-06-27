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Младенец выжил при смертельном пожаре с четырьмя погибшими под Новосибирском

Младенец выжил при смертельном пожаре с четырьмя погибшими под Новосибирском

27 июня 2024, 03:41
Фото: 1MI
Семимесячный ребенок сейчас находится в больнице, ему удалось выжить при пожаре, который произошел ночью в селе Убинское, о котором ранее сообщала пресс-служба прокуратуры региона.

Два человека выжили после смертельного пожара в Новосибирской области. По предварительным данным, семимесячный ребенок и еще один человек сейчас находятся в больнице. Всестороннюю помощь им оказывают врачи.

Напомним, ночью в загоревшемся доме погибли четыре человека: две женщины, подросток и ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура
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