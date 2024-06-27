Младенец выжил при смертельном пожаре с четырьмя погибшими под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Два человека выжили после смертельного пожара в Новосибирской области. По предварительным данным, семимесячный ребенок и еще один человек сейчас находятся в больнице. Всестороннюю помощь им оказывают врачи.
Напомним, ночью в загоревшемся доме погибли четыре человека: две женщины, подросток и ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.
Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.