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На 7 млн рублей оштрафован подрядчик строительства котельной в Бердске

На 7 млн рублей оштрафован подрядчик строительства котельной в Бердске

27 июня 2024, 02:27
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Бердске за нарушение контракта на возведение котельной оштрафован подрядчик, следует из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

В Бердске Новосибирской области компания «КапСтройГрупп» оштрафована на 7,4 миллиона рублей за неисполнение нескольких пунктов контракта на возведение котельной «Восточная». Договор стоимостью в полтора миллиарда рублей был заключен подрядчиком в мае 2023 года.

Прокуратура Бердска в ходе проверки выяснила, что «КапСтройГрупп» не исполнила свои обязательства перед бердским Комбинатом бытовых услуг по трем этапам строительства котельной из пятнадцати.

Административное дело было возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за бездействие. Решение мирового суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Строительство#Прокуратура#Бердск#КапСтройГрупп#Котельная
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