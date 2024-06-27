На 7 млн рублей оштрафован подрядчик строительства котельной в Бердске

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
В Бердске Новосибирской области компания «КапСтройГрупп» оштрафована на 7,4 миллиона рублей за неисполнение нескольких пунктов контракта на возведение котельной «Восточная». Договор стоимостью в полтора миллиарда рублей был заключен подрядчиком в мае 2023 года.
Прокуратура Бердска в ходе проверки выяснила, что «КапСтройГрупп» не исполнила свои обязательства перед бердским Комбинатом бытовых услуг по трем этапам строительства котельной из пятнадцати.
Административное дело было возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за бездействие. Решение мирового суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.