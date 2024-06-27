На мусорные контейнеры с мухами и крысами пожаловались жители окраины Новосибирска

По требованиям СанПиНа мусор из контейнеров необходимо вывозить раз в день, а из контейнеров — раз в неделю. Именно такой график и соблюдают водители САХ. Поэтому никаких нарушений со своей стороны «Спецавтохозяйство» не усматривает.