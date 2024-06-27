На мусорные контейнеры с мухами и крысами пожаловались жители окраины Новосибирска

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В Новосибирске жители улицы Романтиков в ЖК «Дивногорский пожаловались на переполненные мусорные контейнеры. Свои претензии горожане высказали в социальных сетях.
Новосибирцы утверждают, что мусор не вывозят уже примерно неделю. В управляющей компании ответственность с себя сняли, предложив обратиться в городское предприятие «Спецавтохозяйство», являющееся региональным мусорным оператором.
«На улице +30°С, на улице вонь, мухи и крысы, так недалеко и до эпидемии чумы в Новосибирске докатиться», — эмоционально размышляет один из местных жителей.
Как сообщили Atas.Info в предприятии «Спецавтохозяйство», мусорные площадки на улице Романтиков не оснащены отсеками для крупногабаритных отходов. Поэтому САХ предоставило для такого мусора бункеры.
Предполагается, что туда можно поместить ненужную мебель, сантехнику, строительный мусор и так далее. Однако жители «Дивногорского» постоянно наполняют бункеры обычными коммунальными отходами, не обращая внимания на пластиковые контейнеры.
По требованиям СанПиНа мусор из контейнеров необходимо вывозить раз в день, а из контейнеров — раз в неделю. Именно такой график и соблюдают водители САХ. Поэтому никаких нарушений со своей стороны «Спецавтохозяйство» не усматривает.