Обессилившего пловца вытащили из Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Новосибирске в четверг, 27 июня, спасатели вытащили из Оби обессилившего пловца. Трагедия чуть не произошла из-за сильного течения на реке, рассказали в МАСС.
Инцидент случился примерно в половине второго дня. Дежурившие в районе Пескоотвала спасатели заметили, что купавшегося мужчину уносит течение, и самостоятельно выбраться на берег у него не получается.
Сотрудники МАСС доплыли до новосибирца и подняли его в свою лодку. На берегу незадачливый борец с течением признался, что его силы были уже на исходе, и поблагодарил спасателей за наблюдательность.