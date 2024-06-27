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Updated Сегодня, 09:08

Обессилившего пловца вытащили из Оби в Новосибирске

Обессилившего пловца вытащили из Оби в Новосибирске

27 июня 2024, 09:06
Фото: МАСС
В Новосибирске 27-летний мужчина чуть не утонул в Оби, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.

В Новосибирске в четверг, 27 июня, спасатели вытащили из Оби обессилившего пловца. Трагедия чуть не произошла из-за сильного течения на реке, рассказали в МАСС.

Инцидент случился примерно в половине второго дня. Дежурившие в районе Пескоотвала спасатели заметили, что купавшегося мужчину уносит течение, и самостоятельно выбраться на берег у него не получается.

Сотрудники МАСС доплыли до новосибирца и подняли его в свою лодку. На берегу незадачливый борец с течением признался, что его силы были уже на исходе, и поблагодарил спасателей за наблюдательность.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Река#Обь
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