Пенсии, зарплаты и госпошлины: что еще изменится в жизни россиян с 1 июля 2024

Кроме того, будет введен новый налог на сладкие газированные напитки. Он составит семь рублей за каждый литр. Это правило будет применяться к напиткам, в которых содержание углеводов превышает пять граммов на каждые 100 миллилитров. Это изменение, по мнению законодателей, поможет улучшить здоровье граждан.