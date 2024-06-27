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Published Вчера, 06:57

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В силу вступят изменения в законах

Пенсии, зарплаты и госпошлины: что еще изменится в жизни россиян с 1 июля 2024

27 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI
В силу вступят изменения в законах
С 1 июля 2024 года в России начнут действовать значительные изменения. Планируется увеличение пенсий, отмена банковских платежей для определенных групп людей и повышение зарплат работникам государственных учреждений. Рассказываем о важных изменениях подробнее.

В последние годы жители России столкнулись с изменениями в социальной и экономической областях. Были введены новые пособия и льготы, расширились программы поддержки семей с детьми, военнослужащих и их семей, а также стали доступны новые выгодные кредитные программы.

Новый закон с 1 июля: ЖКХ, пенсии и зарплаты

Основные изменения, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года, включают в себя новые меры поддержки для нуждающихся. Будут отменены комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, проиндексированы пенсии и зарплаты государственных служащих (включая школы и больницы), а также предоставлены льготы на авиаперелеты.

Новые льготы и выплаты требуют серьезных финансовых вложений, поэтому парламентарии ищут способы пополнения казны: планируются новые налоги и рассматривается новая система налогообложения доходов физических лиц. Также власти планируют ограничить выдачу кредитов и займов тем, у кого уже высокая задолженность.

Пенсии проиндексируютПенсии проиндексируют
Пенсии проиндексируют
Фото: Изображение Midjourney

Госпошлина, комиссии с карт

Также с 1 июля вводится новый порядок компенсации украденных денег со счета в случае несанкционированных транзакций. Будет увеличена госпошлина за получение заграничного паспорта, а также установлены комиссии за погашение микрозаймов с использованием карты «Мир».

Кроме того, с этой даты некоторые категории граждан будут освобождены от банковских комиссий при оплате коммунальных услуг. Запланировано повышение заработных плат работников государственных учреждений в ряде регионов.

Госпошлина станет дорожеГоспошлина станет дороже
Госпошлина станет дороже
Фото: 1MI

Пенсии, индексация и пособия

Индексация пенсий также будет произведена с 1 июля 2024 года. Выплаты к страховой пенсии увеличатся для лиц старше 80 лет. Пенсионерам, завершившим трудовую деятельность, предоставляется возможность запросить перерасчет с целью получения индексации за все годы работы.

Также в 2024 году изменится порядок расчета пособий по безработице. Для его определения будет учитываться средний заработок за три месяца перед увольнением. Отменена льготная программа по ипотеке на новое жилье.

Эти изменения ориентированы на улучшение социального благополучия граждан и повышение финансовой безопасности страны.

Выплаты станут большеВыплаты станут больше
Выплаты станут больше
Фото: Изображение Midjourney

Подорожает алкоголь

С начала июля увеличится цена на крепкие спиртные напитки. Если в алкоголе содержится более 28% спирта, тогда продавцы обязаны продавать его по ценам вышеуказанным (цены даны за поллитра):

  • водка — 299 рублей;
  • коньяк — 556 рублей;
  • бренди — 403 рубля.

Кроме того, будет введен новый налог на сладкие газированные напитки. Он составит семь рублей за каждый литр. Это правило будет применяться к напиткам, в которых содержание углеводов превышает пять граммов на каждые 100 миллилитров. Это изменение, по мнению законодателей, поможет улучшить здоровье граждан.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты#Россия#Пенсии#ЖКХ#Кредиты#НДФЛ#Все материалы авторов
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