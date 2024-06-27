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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Подрядчик строительства новосибирской станции метро признан недобросовестным

Подрядчик строительства новосибирской станции «Спортивная» признан недобросовестным

27 июня 2024, 06:27
Фото: «СпецТрансСтрой»

Подрядчик строительства новосибирской станции метро признан недобросовестным

В Новосибирске крупна строительная компания внесен антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков, следует из сообщения ТУАД.

Новосибирская компания «СпецТрансСтрой» внесена антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков. Напомним, подрядчику строительства станции метро «Спортивная» и ремонта Октябрьского моста угрожает банкротство.

Информацию об очередной неурядице в «СпецТрансСтрое» распространила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог. Там сообщили, что конфликт касается контракта на капитальный ремонт и содержания участка дороги между Черепаново и Маслянино.

В ТУАД были вынуждены расторгнуть договор стоимостью около 340 миллионов рублей в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчики в нынешнем году ремонт не продолжили. Сейчас ТУАД озабочен поисками нового исполнителя работ.

В реестре недобросовестных поставщиков «СпецТрансСтрой» будет находиться два года.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Банкротство#Ремонт дорог#Антимонопольная служба#СпецТрансСтрой
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