Подрядчик строительства новосибирской станции «Спортивная» признан недобросовестным

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Новосибирская компания «СпецТрансСтрой» внесена антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков. Напомним, подрядчику строительства станции метро «Спортивная» и ремонта Октябрьского моста угрожает банкротство.
Информацию об очередной неурядице в «СпецТрансСтрое» распространила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог. Там сообщили, что конфликт касается контракта на капитальный ремонт и содержания участка дороги между Черепаново и Маслянино.
В ТУАД были вынуждены расторгнуть договор стоимостью около 340 миллионов рублей в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчики в нынешнем году ремонт не продолжили. Сейчас ТУАД озабочен поисками нового исполнителя работ.
В реестре недобросовестных поставщиков «СпецТрансСтрой» будет находиться два года.