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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Новосибирске и других городах

Самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Новосибирске и других городах

27 июня 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Сколько платят самым ценным специалистам, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа».

Самая высокооплачиваемая вакансия в июне-2024 в Новосибирске — это позиция риелтора. Специалисту готовы платить до 388 тысяч рублей в месяц при свободном рабочем графике. Компания готова обучать, предоставить базу, рекламу за счет работодателя.

А что в других регионах? В соседнем Омске выгоднее всего работать токарем, на одном из заводов этот специалист сможет получать до 300 тысяч рублей. График сменный. Организация готова выделить место для проживания и униформу.

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А вот в Хабаровске самая завидная вакансия в июне — это врач-косметолог с максимальным доходом 100 млн рублей. График — сменный. Необходимо образование дерматовенеролога-косметолога. Клиника готова предоставить психологическую, юридическую и финансовую защиту сотрудника.

В Санкт-Петербурге рейтинг самых денежных вакансий возглавила позиция корпоративного менеджера по продажам услуг сети автосервисов. Он сможет получать до 400 тысяч рублей. От кандидата требуется честность и знание 1С.

Общее требование для всех вакансий — опыт работы от одного года.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии#Высокая зарплата
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