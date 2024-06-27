Самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Новосибирске и других городах

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Самая высокооплачиваемая вакансия в июне-2024 в Новосибирске — это позиция риелтора. Специалисту готовы платить до 388 тысяч рублей в месяц при свободном рабочем графике. Компания готова обучать, предоставить базу, рекламу за счет работодателя.
А что в других регионах? В соседнем Омске выгоднее всего работать токарем, на одном из заводов этот специалист сможет получать до 300 тысяч рублей. График сменный. Организация готова выделить место для проживания и униформу.
А вот в Хабаровске самая завидная вакансия в июне — это врач-косметолог с максимальным доходом 100 млн рублей. График — сменный. Необходимо образование дерматовенеролога-косметолога. Клиника готова предоставить психологическую, юридическую и финансовую защиту сотрудника.
В Санкт-Петербурге рейтинг самых денежных вакансий возглавила позиция корпоративного менеджера по продажам услуг сети автосервисов. Он сможет получать до 400 тысяч рублей. От кандидата требуется честность и знание 1С.
Общее требование для всех вакансий — опыт работы от одного года.