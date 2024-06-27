Сквер в центре Новосибирска вымостили плиткой по завышенным расценкам

Подрядчик использовал самый простой способ укладки — на песчаное основание. Расценки на такие работы у частных мастеров в Новосибирске начинаются от 500 рублей за квадратный метр. В зависимости от сложности обустройства основания в компаниях, которые занимаются благоустройством, эта цифра может вырасти до 1.5 тысяч рублей.

Расценок, даже приближающихся к тем, что приведены в муниципальном контракте, редакции Atas.Info в предложениях специалистов обнаружить не удалось.