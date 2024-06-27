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Плитка в итоге была уложена некачественно

Сквер в центре Новосибирска вымостили плиткой по завышенным расценкам

27 июня 2024, 05:34
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Плитка в итоге была уложена некачественно
Мэрия Новосибирска заплатила подрядчику реконструкции Первомайского сквера неоправданно много, следует из сметы, приложенной к графику выполнения работ.

Стоимость укладки тротуарной плитки в ходе реконструкции Первомайского сквера — 5 396 рублей за квадратный метр. Такие данные содержатся в смете работ, утвержденной муниципалитетом. Копия документа есть в распоряжении редакции. При этом стоимость квадратного метра самой плитки — 950 рублей. И эта цифра в стоимость работ не заложена.

Подрядчик использовал самый простой способ укладки — на песчаное основание. Расценки на такие работы у частных мастеров в Новосибирске начинаются от 500 рублей за квадратный метр. В зависимости от сложности обустройства основания в компаниях, которые занимаются благоустройством, эта цифра может вырасти до 1.5 тысяч рублей.
Расценок, даже приближающихся к тем, что приведены в муниципальном контракте, редакции Atas.Info в предложениях специалистов обнаружить не удалось.

При этом, как мы уже рассказывали, плитка была уложена некачественно и весной попросту развалилась.

На этом фоне основной подрядчик реконструкции сквера, индивидуальный предприниматель Заманов Аламдар Гаракиши Оглы внезапно выступил с заявлением, что в срыве сроков виноват не он, а мэрия, а конкретно — покинувшая муниципалитет вице-мэр Анна Терешкова.

Согласно контракту, все работы должны были быть завершены в сентябре 2023 года. Недавно мэр Максим Кудрявцев сообщил, что сквер должен быть готов к 15 августа 2024 года.

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#Новосибирск#Реконструкция#Первомайский сквер#Смета#Расценки
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