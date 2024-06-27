Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Барнауле задержан 20-летний парень из Новосибирска, ограбивший магазин по продаже мобильных телефонов на проспекте Дзержинского. Алтайские полицейские задержали жителя столицы Сибири за подобное преступление, сообщили в пресс-службе управления полиции по Новосибирской области.
Как следует из материалов дела, 13 июня сибиряк зашел в салон связи и попросил продавца показать ему смартфон за 145 тысяч рублей. В момент, когда консультант отвлеклась, злоумышленник вышел из салона и скрылся вместе с дорогим гаджетом.
Полицейские по приметам смогли установить подозреваемого — житель Дзержинского района уже был судим за кражу. Его объявили в розыск, а через несколько дней коллеги из Барнаула сообщили, что задержали подозреваемого.
Сейчас он находится в следственном изоляторе, уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за грабеж. Новосибирцу грозит до четырех лет колонии.