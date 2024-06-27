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Updated Сегодня, 11:09

Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска

Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска

27 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI
Барнаульские полицейские задержали молодого человека, ограбившего накануне магазин по продаже сотовых телефонов в Новосибирске, следует из сообщения регионального управления полиции.

В Барнауле задержан 20-летний парень из Новосибирска, ограбивший магазин по продаже мобильных телефонов на проспекте Дзержинского. Алтайские полицейские задержали жителя столицы Сибири за подобное преступление, сообщили в пресс-службе управления полиции по Новосибирской области.

Как следует из материалов дела, 13 июня сибиряк зашел в салон связи и попросил продавца показать ему смартфон за 145 тысяч рублей. В момент, когда консультант отвлеклась, злоумышленник вышел из салона и скрылся вместе с дорогим гаджетом.

Полицейские по приметам смогли установить подозреваемого — житель Дзержинского района уже был судим за кражу. Его объявили в розыск, а через несколько дней коллеги из Барнаула сообщили, что задержали подозреваемого.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за грабеж. Новосибирцу грозит до четырех лет колонии.

Видео: управление полиции по Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Преступление#Ограбление#Барнаул#Смартфон
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