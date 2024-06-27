Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска

Как следует из материалов дела, 13 июня сибиряк зашел в салон связи и попросил продавца показать ему смартфон за 145 тысяч рублей. В момент, когда консультант отвлеклась, злоумышленник вышел из салона и скрылся вместе с дорогим гаджетом.