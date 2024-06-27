Снести «могильные оградки» приказал мэр с улиц Новосибирска

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Демонтаж проводят с разрешения Госстандарта. Защитные конструкции можно убрать в местах, где между тротуаром и проезжей частью есть газон шире одного метра.
На неделе рабочие демонтировали металлические ограждения на улицах Виктора Шевелёва и Ватутина.
Некоторые из гостей и жителей Новосибирска называли подобные металлические заборчики «могильными оградками».
К слову, в ходе ремонта с Октябрьского моста уберут исторические ограждение, вместо них поставят новые, воссозданные по чертежам. Сам мост сейчас ремонтируют в круглосуточном режиме.
В мае водителю стало плохо за рулем, он потерял управление и снес ограждения на Красном проспекте. Мы показывали последствия аварии.