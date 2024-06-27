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Снести «могильные оградки» приказал мэр с улиц Новосибирска

Снести «могильные оградки» приказал мэр с улиц Новосибирска

27 июня 2024, 10:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На улицах Новосибирска приступили к демонтажу металлических заборов, рассказали в мэрии города.

Демонтаж проводят с разрешения Госстандарта. Защитные конструкции можно убрать в местах, где между тротуаром и проезжей частью есть газон шире одного метра.

На неделе рабочие демонтировали металлические ограждения на улицах Виктора Шевелёва и Ватутина.

Некоторые из гостей и жителей Новосибирска называли подобные металлические заборчики «могильными оградками».

Фото: мэрия Новосибирска
Ограждения нужно убрать?

К слову, в ходе ремонта с Октябрьского моста уберут исторические ограждение, вместо них поставят новые, воссозданные по чертежам. Сам мост сейчас ремонтируют в круглосуточном режиме.

В мае водителю стало плохо за рулем, он потерял управление и снес ограждения на Красном проспекте. Мы показывали последствия аварии.

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