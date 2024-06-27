Спасатели достали тело мужчины из Обского моря в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:53
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В Новосибирске в среду, 26 июня, сотрудники городской аварийно-спасательной службы достали из Обского моря утонувшего мужчину. Тело было обнаружено в районе Софийской улицы, сообщили в МАСС.
Погибшим оказался мужчина 1973 года рождения. Тело было передано представителям правоохранительных органов.
В пресс-службе регионального управления полиции Atas.Info сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.