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Published Сегодня, 03:53

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Спасатели достали тело мужчины из Обского моря в Новосибирске

Спасатели достали тело мужчины из Обского моря в Новосибирске

27 июня 2024, 03:53
Фото: МАСС
В Новосибирске спасатели достали из Обского водохранилища тело мужчины, следует из сообщения городской службы аварийно-спасательных работ.

В Новосибирске в среду, 26 июня, сотрудники городской аварийно-спасательной службы достали из Обского моря утонувшего мужчину. Тело было обнаружено в районе Софийской улицы, сообщили в МАСС.

Погибшим оказался мужчина 1973 года рождения. Тело было передано представителям правоохранительных органов.

В пресс-службе регионального управления полиции Atas.Info сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Обское море#Спасатели#Полиция#Тело
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