Сразу трое детей за день порезались на новосибирских пляжах

А около 19 часов сотрудникам МАСС вновь пришлось выезжать на Юго-Западный карьер. На этот раз родившийся в 2016 году ребенок получил глубокий порез левой ягодицы. В этом случае спасатели решили передать пострадавшего врачам скорой помощи.