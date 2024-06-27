Сразу трое детей за день порезались на новосибирских пляжах

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
В Новосибирске в четверг, 26 июня, сразу трое несовершеннолетних детей порезались во время отдыха на городских пляжах. Самую серьезную травму получил семилетний мальчик, его везли в больницу на скорой помощи, рассказали в МАСС.
Первое сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в четвертом часу дня с «дикого» пляжа на Юго-Западном карьере. Родившийся в 2017 году ребенок порезал палец на ноге. Палец забинтовали и передали пострадавшего родителям.
Второй раз спасателям пришлось оказывать помощь порезавшему левую стопу несовершеннолетнему 2009 года рождения. После процедуры его также передали под присмотр родственникам.
А около 19 часов сотрудникам МАСС вновь пришлось выезжать на Юго-Западный карьер. На этот раз родившийся в 2016 году ребенок получил глубокий порез левой ягодицы. В этом случае спасатели решили передать пострадавшего врачам скорой помощи.